Dois acidentes de trânsito bloqueiam trechos da Rodovia Presidente Dutra, causando lentidão no tráfego no sentido sul na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as ocorrências foram registradas por volta das 6h10.

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A primeira colisão envolveu dois veículos pesados no km 92; a outra, no km 93, envolveu três veículos leves e um pesado. Ambos os casos ocorreram na pista sul (sentido São Paulo), no trecho de Pindamonhangaba.