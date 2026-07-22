22 de julho de 2026
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AGORA: Dois acidentes causam lentidão na Dutra em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Dois acidentes de trânsito bloqueiam trechos da Rodovia Presidente Dutra, causando lentidão no tráfego no sentido sul na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as ocorrências foram registradas por volta das 6h10.

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A primeira colisão envolveu dois veículos pesados no km 92; a outra, no km 93, envolveu três veículos leves e um pesado. Ambos os casos ocorreram na pista sul (sentido São Paulo), no trecho de Pindamonhangaba.

A lentidão chega ao km 87. No momento, um veículo pesado permanece imobilizado na faixa da esquerda (faixa 1), em processo de remoção por guincho. O trânsito no local flui pela faixa da direita e pelo acostamento.

Não há informação sobre feridos.

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