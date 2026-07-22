Quatro crianças de Cunha relatam agressões, na zona rural do município, atribuídas à mãe e ao padrasto, segundo boletim de ocorrência registrado nessa terça-feira (21).

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Os irmãos de 4, 5, 8 e 10 anos citaram golpes com fio de trator, vara de espinhos, cadeira, chinelos, socos, pauladas e chutes, além de longos períodos sem alimentação adequada.