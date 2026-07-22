22 de julho de 2026
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FALHA MECÂNICA

AGORA: Pane em veículo causa congestionamento de 3 km na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PRF
Carro sofre pane mecânica na Via Dutra
Carro sofre pane mecânica na Via Dutra

Um veículo sofreu uma pane mecânica e ficou estacionado em uma das faixas da Rodovia Presidente Dutra, no km 145, trecho de São José dos Campos, no sentido São Paulo.

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A ocorrência, registrada na manhã desta quarta-feira (22), provocou um congestionamento de cerca de 3 km.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi completamente liberada por volta das 7h20.

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