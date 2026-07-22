Um veículo sofreu uma pane mecânica e ficou estacionado em uma das faixas da Rodovia Presidente Dutra, no km 145, trecho de São José dos Campos, no sentido São Paulo.

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A ocorrência, registrada na manhã desta quarta-feira (22), provocou um congestionamento de cerca de 3 km.