22 de julho de 2026
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RESGATE EM ALTURA

Gata sumida há três dias é resgatada pelos bombeiros em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiro resgata gata Belina do telhado de uma casa
Bombeiro resgata gata Belina do telhado de uma casa

Uma história de alívio e emoção marcou a noite dessa terça-feira (21) em Caraguatatuba. Uma gata que estava desaparecida havia três dias foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ser localizada sobre o telhado de uma residência no bairro Jardim Primavera.

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A equipe da Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 23h30 para atender à ocorrência na avenida Espírito Santo. No local, os militares encontraram a gata Belina em uma posição de difícil acesso, sobre o telhado de um imóvel, a aproximadamente sete metros de altura.

De acordo com o tutor do animal, Belina estava desaparecida desde dias antes, o que aumentava a preocupação da família. Após avaliar a situação, os bombeiros utilizaram uma escada para alcançar o telhado e realizar o resgate com segurança, preservando a integridade da gata.

A operação foi concluída sem intercorrências, e Belina foi devolvida ao tutor, que acompanhou o resgate e comemorou o reencontro com o animal de estimação.

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