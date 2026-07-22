Uma história de alívio e emoção marcou a noite dessa terça-feira (21) em Caraguatatuba. Uma gata que estava desaparecida havia três dias foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ser localizada sobre o telhado de uma residência no bairro Jardim Primavera.

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A equipe da Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada por volta das 23h30 para atender à ocorrência na avenida Espírito Santo. No local, os militares encontraram a gata Belina em uma posição de difícil acesso, sobre o telhado de um imóvel, a aproximadamente sete metros de altura.