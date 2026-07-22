A Embraer anunciou nessa terça-feira (21) a venda de 20 aeronaves E195-E2 para o Grupo Abra, cinco aviões E195-E2 para a Binter e três modelos E190-E2 para a Luxair, totalizando 28 novos pedidos. Juntos, os três acordos somam ainda um total de 30 opções e direitos de compras, o que pode elevar o potencial total dos contratos para 58 aeronaves.
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O negócio com a Abra está sujeito ao cumprimento de determinadas condições adicionais. Os anúncios foram realizados durante a coletiva de imprensa da Embraer no Farnborough International Airshow, no Reino Unido.
Grupo Abra
O Grupo Abra, controlador da Avianca, Gol e Wamos Air, e a Embraer anunciaram um acordo para que o grupo adquira 20 aeronaves E195-E2. O contrato inclui ainda 10 opções de compra e 15 direitos de compra, totalizando até 45 aeronaves. O negócio está sujeito ao cumprimento de determinadas condições adicionais.
O valor da venda não foi divulgado. A entrega da primeira aeronave está prevista para o quarto trimestre de 2027. O pedido será incluído na carteira de pedidos da Embraer do terceiro trimestre, assim que todas as condições contratuais finais forem cumpridas, com as entregas previstas para início no quarto trimestre de 2027 e seguir progressivamente a partir deste período.
O E195-E2, maior aeronave da família E-Jet E2 da Embraer, foi projetado para oferecer maior eficiência no consumo de combustível, menores emissões e mais conforto aos passageiros.
Ao incorporar essas aeronaves à sua frota, o Grupo Abra busca expandir sua estratégia como uma plataforma pan-latino-americana. O Grupo está investindo para fortalecer a conectividade e aumentar a flexibilidade da frota, para atender mercados domésticos e regionais nos quais uma capacidade adequada à demanda pode abrir novas oportunidades, enquanto melhora a eficiência operacional e a experiência do cliente.
Adrian Neuhauser, CEO da Abra, disse: “O E195-E2 proporcionará à Abra mais flexibilidade para buscar novas oportunidades, como parte de nossa abordagem planejada para a alocação da frota, entregando maior valor quando e onde nossos clientes mais precisam. Este acordo reflete nosso compromisso de continuar investindo em aeronaves eficientes e de nova geração, à medida que expandimos a conectividade e fortalecemos nossa malha na região e nos mercados domésticos”.
Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, afirmou: “Temos orgulho de apoiar o Grupo Abra em sua jornada de crescimento com o E195-E2, uma das aeronaves de corredor único mais eficientes e sustentáveis do mercado. Este acordo reforça a posição da Embraer como uma parceira-chave para companhias aéreas que buscam versatilidade e desempenho em aeronaves narrowbody de menor porte”.
O E195-E2 é reconhecido por sua aerodinâmica avançada, motores GTF de nova geração da Pratt & Whitney e menor impacto ambiental, oferecendo reduções significativas no consumo de combustível e nas emissões, em comparação com as aeronaves da geração anterior.
Binter
A companhia aérea Binter, da Espanha, fez um pedido adicional para cinco aeronaves E195-E2. O acordo também inclui quatro direitos de compra.
O E195-E2 tem desempenhado um papel fundamental nos serviços da Binter ao combinar baixos custos operacionais, com uma experiência superior para o passageiro. O alcance e a capacidade da aeronave são ideais para a malha aérea da companhia, conectando as Ilhas Canárias a destinos em toda a Espanha e outros países.
"Este pedido adicional reflete o excelente desempenho do E195-E2 em serviço e o valor que ele entrega por meio de sua excepcional eficiência, conforto aos passageiros e flexibilidade operacional”, disse Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.
Todos os aviões E2 da Binter apresentam configuração de classe única com 132 assentos. A cabine oferece amplo espaço para as pernas e a tradicional disposição de assentos 2x2 da Embraer, garantindo que nenhum passageiro fique na poltrona do meio. O interior espaçoso e silencioso tornou-se uma marca registrada da experiência de viagem premium da companhia aérea.
O E195-E2 é o maior modelo da família E-Jets E2 da Embraer e é reconhecido por sua eficiência líder no setor, redução de emissões e economia excepcional. Ao combinar aerodinâmica avançada, motores de nova geração e sistemas modernos, a aeronave proporciona uma economia significativa de combustível, mantendo altos níveis de desempenho e conforto aos passageiros.
Luxair
A Luxair, companhia aérea nacional do Grão-Ducado de Luxemburgo, converteu direitos de compra existentes para três aeronaves E190-E2 em pedidos firmes e garantiu um direito de compra adicional. Segundo a Embraer, o novo acordo reflete a confiança da companhia aérea na plataforma E2 e apoia sua estratégia de crescimento de longo prazo e modernização da frota.
A Luxair já havia encomendado anteriormente seis aeronaves E195-E2, quatro das quais já estão em operação. Após a bem-sucedida entrada em serviço dessas aeronaves, a companhia aérea decidiu expandir ainda mais sua frota de E2 com o E190-E2. Com o anúncio de hoje, a carteira de pedidos firmes de E2 da Luxair aumenta para nove aeronaves.
O primeiro E190-E2 deve se juntar à frota da Luxair no final de 2028. Configurada com 100 assentos, a aeronave será implantada principalmente em rotas corporativas de alta frequência, fornecendo o complemento ideal para a crescente frota de E195-E2 da Luxair ao combinar a capacidade adequada com a mesma experiência premium a bordo e eficiências operacionais.