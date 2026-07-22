A Embraer anunciou nessa terça-feira (21) a venda de 20 aeronaves E195-E2 para o Grupo Abra, cinco aviões E195-E2 para a Binter e três modelos E190-E2 para a Luxair, totalizando 28 novos pedidos. Juntos, os três acordos somam ainda um total de 30 opções e direitos de compras, o que pode elevar o potencial total dos contratos para 58 aeronaves.

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O negócio com a Abra está sujeito ao cumprimento de determinadas condições adicionais. Os anúncios foram realizados durante a coletiva de imprensa da Embraer no Farnborough International Airshow, no Reino Unido.

Grupo Abra