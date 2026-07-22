A Embraer e a empresa norte-americana Azorra anunciaram, nessa terça-feira (21), um acordo para 20 pedidos firmes de conversão de aeronaves de passageiros para cargueiros e 10 direitos de compra, elevando o potencial do acordo para até 30 aeronaves. O valor do negócio não foi divulgado.
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O acordo foi firmado após a entrada em operação do E190F, em março deste ano. Trata-se da versão cargueira do jato regional de passageiros E190 da Embraer, parte do programa de conversão E-Freighter da fabricante com sede em São José dos Campos.
Desenvolvido com base na comprovada plataforma E-Jets, informou a Embraer, o E-Freighter foi concebido para atender às necessidades do mercado de carga aérea expressa, caracterizado pela demanda por entregas rápidas e operações descentralizadas.
Com mais de 100 m³ de volume útil e carga útil de até 13,5 toneladas, o E190F combina os compartimentos de carga do deck principal e do porão, oferecendo uma solução eficiente e economicamente competitiva para o transporte de cargas expressas.
Repercussão
“Nossa parceria com a Embraer foi construída ao longo de muitos anos e tem como base a confiança compartilhada no valor de longo prazo da plataforma E-Jets. O E-Freighter é uma evolução natural dessa trajetória, combinando o desempenho comprovado dos E-Jets com uma solução atraente para o mercado crescente de carga expressa”, afirmou John Evans, CEO da Azorra.
“Esse investimento reflete nossa confiança na aeronave e em sua vida útil operacional. O E-Jet Freighter é um substituto ideal para cargueiros 737 mais antigos, oferecendo operações confiáveis, em conformidade com os requisitos de ruído Stage 4 e, aliado ao programa de motores CF34 da Azorra, que oferece custos operacionais incomparáveis. Temos orgulho de aprofundar nossa parceria de longa data com a Embraer e esperamos ajudar a levar o E-Freighter a operadores em todo o mundo.”
“A Azorra tem sido uma parceira estratégica na expansão da presença global das aeronaves da Embraer, e este pedido representa mais um importante capítulo em nossa relação”, disse Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.
“Este acordo é um reconhecimento sólido do potencial do E-Freighter e reflete a demanda internacional crescente por soluções de carga eficientes e com capacidade adequada às necessidades do mercado. Seguiremos trabalhando em estreita colaboração com a Azorra e seus clientes à medida que o E-Freighter amplia sua presença no mercado global de carga aérea.”
Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, comentou: “O E-Freighter combina a confiabilidade comprovada da plataforma E-Jets com a estrutura ampla de suporte da Embraer, permitindo que os operadores maximizem a disponibilidade e o desempenho das aeronaves desde o primeiro dia de operação. À medida que a frota de E-Freighters cresce, seguimos comprometidos em ajudar nossos clientes a explorar todo o potencial operacional da aeronave por meio de nossa rede global de serviços, que oferece soluções inovadoras e décadas de experiência no suporte aos E-Jets em todo o mundo.”
Desenvolvimento
Segundo a Embraer, a nova geração de E-Freighters foi desenvolvida para preencher a lacuna entre os cargueiros turboélice e as aeronaves narrowbody de maior porte, além de substituir modelos mais antigos e menos eficientes.
Em comparação aos narrowbodies cargueiros tradicionais, os E-Freighters oferecem custos operacionais até 30% menores, com volume de carga e alcance similares, além de disponibilizarem 35% mais capacidade volumétrica e mais de três vezes o alcance dos grandes turboélices cargueiros.
“O E190F é o cargueiro a jato mais silencioso e sustentável de sua categoria, redefinindo os padrões de eficiência, flexibilidade e sustentabilidade no transporte aéreo de cargas”, disse a empresa, em comunicado.
Mercado de cargueiros
O acordo marca a entrada da Azorra no mercado de cargueiros, posicionando a empresa entre as primeiras empresas de leasing a assumir compromissos com o Embraer E-Freighter.
Projetada para operações de alta frequência e sensíveis ao tempo, a aeronave contribuirá para ampliar a conectividade regional e ajudar a abrir novas rotas comerciais em importantes mercados em crescimento, incluindo América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Médio e África — regiões nas quais a Azorra possui experiência consolidada.
O acordo sucede o recente pedido firme da Azorra para 15 aeronaves Embraer E195-E2 adicionais, acompanhado de direitos de compra para outras 15 aeronaves. Anunciado em junho de 2026, o acordo elevou o total de pedidos firmes da Azorra para 54 aeronaves E2 e representou um marco importante para a Embraer, levando o programa E2 a superar 500 pedidos firmes em todo o mundo.