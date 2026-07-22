A Embraer e a empresa norte-americana Azorra anunciaram, nessa terça-feira (21), um acordo para 20 pedidos firmes de conversão de aeronaves de passageiros para cargueiros e 10 direitos de compra, elevando o potencial do acordo para até 30 aeronaves. O valor do negócio não foi divulgado.

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O acordo foi firmado após a entrada em operação do E190F, em março deste ano. Trata-se da versão cargueira do jato regional de passageiros E190 da Embraer, parte do programa de conversão E-Freighter da fabricante com sede em São José dos Campos.