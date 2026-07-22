Um homem foi preso após ameaçar os próprios pais com uma faca em Taubaté. A prisão ocorreu na segunda-feira (20).

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A equipe do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atendimento no bairro Gurilândia.