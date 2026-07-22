Um homem foi preso após ameaçar os próprios pais com uma faca em Taubaté. A prisão ocorreu na segunda-feira (20).
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A equipe do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atendimento no bairro Gurilândia.
Familiares do agressor relataram que ele se encontrava sob efeito de entorpecentes e, alterado, ameaçava os pais com uma faca, exigindo dinheiro.
No local, o suspeito foi abordado. A faca utilizada nas ameaças foi apreendida, bem como uma porção de maconha.
As partes foram conduzidas ao plantão policial, onde o homem permaneceu preso por violência doméstica, extorsão e porte de entorpecentes.