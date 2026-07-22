22 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado por descumprir protetiva é localizado e preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem é preso por descumprir medida protetiva de urgência em São José dos Campos
Homem é preso por descumprir medida protetiva de urgência em São José dos Campos

Um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva de urgência foi localizado e preso em São José dos Campos. A prisão ocorreu na terça-feira (21), na rua Geraldo Guimarães de Andrade, no bairro Residencial União.

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Policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito e constataram o mandado de prisão em aberto pelo artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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