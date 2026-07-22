Um adolescente procurado pela Justiça por latrocínio foi apreendido em Caçapava. A ocorrência foi registrada na terça-feira (21), na rua Porto, quando policiais militares receberam uma denúncia sobre a localização de uma motocicleta roubada.

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Durante as diligências, a proprietária autorizou a entrada da equipe no imóvel e, embora a moto não tenha sido localizada, constatou-se a existência de um mandado judicial em desfavor do jovem por ato infracional análogo a latrocínio.