O rompimento de uma válvula antiga durante testes operacionais levou a Sabesp a antecipar, de forma emergencial, a manutenção na EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta), em São José dos Campos. A intervenção, programada para começar na noite de terça-feira (21), precisou ser iniciada no dia 20, pegando moradores de surpresa.
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O que aconteceu
A troca de equipamentos faz parte de um plano de investimentos de R$ 29 milhões para modernizar o sistema de abastecimento da cidade. A previsão inicial era que os trabalhos durassem até 11 horas, com encerramento na manhã de quarta-feira (22).
Os moradores deveriam sentir a normalização gradualmente à medida que os reservatórios se enchessem e a pressão da água atingisse o nível normal.
Emerson José, diretor regional da Sabesp em São José dos Campos, explicou que a antecipação e a interrupção do abastecimento ocorreram devido ao desgaste histórico das peças antigas que estavam prestes a ser substituídas.
"As válvulas que operavam nosso sistema eram equipamentos muito antigos, sem manutenção necessária por muitos anos. Programamos a troca para garantir a segurança e a solução de um problema histórico. Durante os testes, esse equipamento se rompeu, antecipando a necessidade de ação imediata. "
Prazos para solução
Apesar de garantir que as equipes estão mobilizadas para resolver o problema, o diretor não deu um prazo exato ou definitivo para a finalização dos serviços e a plena normalização do fornecimento, o que mantém a apreensão dos moradores quanto à duração da crise.
"Quero tranquilizar a população. A Sabesp está nas ruas trabalhando sem parar para amenizar os impactos do cenário desta semana sobre a instabilidade no abastecimento de água. Sabemos dos transtornos e do impacto que isso causa no dia a dia de todos vocês e lamentamos por isso", declarou
Desabastecimento atinge todas as regiões
Diante do cenário, surgiram relatos em redes sociais sugerindo que bairros nobres e áreas centrais estariam sendo favorecidos durante a interrupção. A reportagem apurou, no entanto, que o impacto atinge todas as regiões do município conectadas ao sistema principal, sem qualquer distinção de bairro.
A falsa percepção de privilégio em algumas áreas ocorre porque muitas dessas residências possuem caixas-d'água de grande capacidade, o que garante reserva por um período mais longo.
Além disso, cerca de 30% dos bairros da cidade, como as regiões do Putim e da Vila Tatetuba, não dependem dessa adutora, pois são abastecidos por sistemas próprios de poços artesianos subterrâneos, o que mantém a água nas torneiras independentemente da manutenção na EEAB.
Contingência e uso consciente
Para amenizar o desabastecimento nos locais mais críticos e prioritários, a companhia reforçou a estrutura que havia sido prevista originalmente para a operação e pediu ajuda da população no uso consciente da água.
"Temos 30 caminhões e uma equipe de 90 técnicos garantindo o abastecimento de serviços essenciais: hospitais, unidades de saúde, residenciais de idosos. Estamos empenhados em retomar o abastecimento no menor tempo possível e contamos com vocês. O uso consciente de água nesse momento é fundamental", ressaltou Emerson.
"Essa situação reforça a importância do investimento contínuo e da manutenção preventiva na nossa infraestrutura", complementou, reforçando que o episódio evidencia a necessidade das intervenções de grande porte executadas no município.
Canais de atendimento
A Sabesp orienta a população a economizar a água reservada nas caixas-d'água domiciliares e disponibilizou os seguintes canais de atendimento 24 horas para emergências e informações:
Telefone (ligação gratuita): 0800 055 0195
WhatsApp: (11) 3388-8000
Agência Virtual: www.sabesp.com.br