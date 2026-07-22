O rompimento de uma válvula antiga durante testes operacionais levou a Sabesp a antecipar, de forma emergencial, a manutenção na EEAB (Estação Elevatória de Água Bruta), em São José dos Campos. A intervenção, programada para começar na noite de terça-feira (21), precisou ser iniciada no dia 20, pegando moradores de surpresa.

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O que aconteceu

A troca de equipamentos faz parte de um plano de investimentos de R$ 29 milhões para modernizar o sistema de abastecimento da cidade. A previsão inicial era que os trabalhos durassem até 11 horas, com encerramento na manhã de quarta-feira (22).