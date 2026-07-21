O São José iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do EC São Bernardo, válido pela segunda rodada da Copa Paulista. A partida será disputada neste sábado (25), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
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Os torcedores podem comprar entradas para os setores Cadeira (Polipet), Arquibancada (Consórcio Pontz) e Visitante. O clube também disponibilizou o Passaporte da Copa Paulista, que garante acesso aos três jogos da primeira fase realizados no Martins Pereira.
Preços dos ingressos
Ingressos avulsos
- Cadeira – Setor Polipet: R$ 50
- Arquibancada – Setor Consórcio Pontz: R$ 30
- Visitante: R$ 30
Passaporte Copa Paulista (3 jogos da primeira fase)
- Cadeira – Setor Polipet: R$ 126
- Arquibancada – Setor Pontz: R$ 72
Onde comprar
Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo site oficial de vendas indicado pelo clube. Também há pontos de venda físicos nas Lojas Oscar e na Loja da Águia, localizada em frente ao Mercadão, em São José dos Campos.
O confronto contra o EC São Bernardo será o segundo compromisso do São José na Copa Paulista e o primeiro da equipe diante de sua torcida nesta edição da competição.