O São José iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do EC São Bernardo, válido pela segunda rodada da Copa Paulista. A partida será disputada neste sábado (25), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

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Os torcedores podem comprar entradas para os setores Cadeira (Polipet), Arquibancada (Consórcio Pontz) e Visitante. O clube também disponibilizou o Passaporte da Copa Paulista, que garante acesso aos três jogos da primeira fase realizados no Martins Pereira.

Preços dos ingressos