21 de julho de 2026
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COPA PAULISTA

São José abre venda de ingressos para sábado a partir de R$ 30

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Cônsoli / SJEC
São José abre venda de ingressos para sábado a partir de R$ 30
São José abre venda de ingressos para sábado a partir de R$ 30

O São José iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do EC São Bernardo, válido pela segunda rodada da Copa Paulista. A partida será disputada neste sábado (25), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

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Os torcedores podem comprar entradas para os setores Cadeira (Polipet), Arquibancada (Consórcio Pontz) e Visitante. O clube também disponibilizou o Passaporte da Copa Paulista, que garante acesso aos três jogos da primeira fase realizados no Martins Pereira.

Preços dos ingressos

Ingressos avulsos

  • Cadeira – Setor Polipet: R$ 50
  • Arquibancada – Setor Consórcio Pontz: R$ 30
  • Visitante: R$ 30

Passaporte Copa Paulista (3 jogos da primeira fase)

  • Cadeira – Setor Polipet: R$ 126
  • Arquibancada – Setor Pontz: R$ 72

Onde comprar

Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo site oficial de vendas indicado pelo clube. Também há pontos de venda físicos nas Lojas Oscar e na Loja da Águia, localizada em frente ao Mercadão, em São José dos Campos.

O confronto contra o EC São Bernardo será o segundo compromisso do São José na Copa Paulista e o primeiro da equipe diante de sua torcida nesta edição da competição.

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