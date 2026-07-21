O São José Basketball confirmou nesta terça-feira (21) a contratação do armador norte-americano Tradavis Thompson, de 25 anos, para reforçar a equipe na temporada 2026/27. O jogador chega após atuar pelo Pato Basquete no último NBB (Novo Basquete Brasil), onde terminou como principal pontuador da equipe.

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Natural do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, Thompson tem 1,88 metro de altura e atua na posição de armador. Na última edição do NBB, registrou média de 13,5 pontos por partida, desempenho que o colocou entre os 30 maiores cestinhas da competição.