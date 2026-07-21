O São José Basketball confirmou nesta terça-feira (21) a contratação do armador norte-americano Tradavis Thompson, de 25 anos, para reforçar a equipe na temporada 2026/27. O jogador chega após atuar pelo Pato Basquete no último NBB (Novo Basquete Brasil), onde terminou como principal pontuador da equipe.
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Natural do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, Thompson tem 1,88 metro de altura e atua na posição de armador. Na última edição do NBB, registrou média de 13,5 pontos por partida, desempenho que o colocou entre os 30 maiores cestinhas da competição.
Em sua apresentação, o atleta afirmou que escolheu o São José pela história do clube e pela oportunidade de disputar competições em alto nível. Segundo ele, também pesou na decisão a tradição da equipe no basquete brasileiro e a possibilidade de criar uma relação com os torcedores.
O novo reforço disse que pretende contribuir tanto no ataque quanto na defesa e destacou o objetivo de ajudar o time a conquistar vitórias ao longo da temporada. Thompson também afirmou que espera colaborar com seus companheiros e participar da disputa por títulos.
A chegada do armador amplia o elenco do São José Basketball para a temporada 2026/27. Antes dele, o clube anunciou a renovação do ala/pivô Léo Cravero e as contratações do armador Manny Payton, do pivô Paulo Scheuer e do ala Derick Machado. A comissão técnica comandada por Cristiano Ahmed permanece para a nova temporada.
O calendário da equipe começa pelo Campeonato Paulista, previsto para iniciar em 6 de agosto. Em seguida, o São José disputa o Novo Basquete Brasil (NBB), com início programado para outubro.
No Campeonato Paulista de 2026, os oito participantes se enfrentam em turno único, e todos avançam para os playoffs. As quartas de final serão disputadas em série melhor de três jogos, enquanto semifinais e final serão decididas em melhor de cinco.
Jogos do São José Basketball no Campeonato Paulista 2026
- 06/08, às 19h30 – São José x Paulistano – Ginásio Linneu de Moura
- 08/08, às 16h – Corinthians x São José – São Paulo
- 12/08, às 20h – Mogi x São José – Mogi das Cruzes
- 16/08, às 11h – São José x Osasco – Ginásio Linneu de Moura
- 19/08, às 19h30 – Bauru x São José – Bauru
- 23/08, às 11h – São José x Sesi Franca – Ginásio Linneu de Moura
- 27/08, às 19h30 – São José x Pinheiros – Ginásio Linneu de Moura