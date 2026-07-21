Sônia Gabriel dos Santos Ramos morreu nesta terça-feira (21), aos 47 anos. A notícia foi recebida com tristeza por familiares, amigos e integrantes da comunidade católica de Jacareí, onde ela era reconhecida pela fé e pela participação na Paróquia Nossa Senhora do Paraíso – Porta do Céu e na comunidade do Jardim Paraíso.

Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a paróquia lamentou a perda e destacou a trajetória religiosa de Sônia.

“Hoje perdemos uma amiga, companheira e irmã de fé. Fica o sentimento de vazio e de saudade. Desejamos aos familiares e amigos muita força”, diz parte da publicação.