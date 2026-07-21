Sônia Gabriel dos Santos Ramos morreu nesta terça-feira (21), aos 47 anos. A notícia foi recebida com tristeza por familiares, amigos e integrantes da comunidade católica de Jacareí, onde ela era reconhecida pela fé e pela participação na Paróquia Nossa Senhora do Paraíso – Porta do Céu e na comunidade do Jardim Paraíso.
Em uma homenagem publicada nas redes sociais, a paróquia lamentou a perda e destacou a trajetória religiosa de Sônia.
“Hoje perdemos uma amiga, companheira e irmã de fé. Fica o sentimento de vazio e de saudade. Desejamos aos familiares e amigos muita força”, diz parte da publicação.
Amigos também prestaram homenagens e lembraram Sônia como uma mulher forte, acolhedora e dedicada à fé. Em uma das mensagens, uma amiga relatou que, mesmo enfrentando momentos difíceis, ela ainda encontrava forças para consolar as pessoas ao seu redor.
“Meu Deus, quanto você foi forte. Ainda consolava suas amigas. Fica aqui minha eterna gratidão. Que Deus a receba. Você era uma mulher de fé”, escreveu Cristina Souza.
Outros relatos destacaram a bondade e o carinho de Sônia. “Tive o privilégio de conhecê-la na Santa Casa, durante uma visita à minha irmã. Uma pessoa maravilhosa”, afirmou Luciana Sant Ana.
As últimas homenagens serão realizadas no Campo das Oliveiras, na Sala Paris, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida será nesta quarta-feira (22), das 9h às 13h.
O sepultamento ocorrerá posteriormente no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio. A causa da morte não foi divulgada.