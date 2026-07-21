Um trabalhador morreu após sofrer um mal súbito durante o expediente na Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos. A vítima foi identificada como Manoel Divo de Farias, caldeireiro da empresa RTT, prestadora de serviços na refinaria.

De acordo com informações divulgadas pelo Sintricom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário), Manoel trabalhou normalmente durante o período da manhã. Após o intervalo para o almoço, ao retornar às atividades, sofreu um mal súbito seguido de uma convulsão.

Colegas de trabalho prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou manobras de reanimação. No entanto, o trabalhador não resistiu e morreu no local após sofrer um infarto.