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FEMINICÍDIO

Matou a namorada e ficou dias com corpo no apartamento

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Matou a namorada e ficou dias com corpo no apartamento
Matou a namorada e ficou dias com corpo no apartamento

A mulher encontrada morta dentro do apartamento onde morava pode ter permanecido entre três e cinco dias no imóvel antes de o corpo ser localizado. Segundo relatos de vizinhos, o namorado da vítima teria permanecido no apartamento durante esse período, mesmo com o corpo já em avançado estado de decomposição. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Stifanie Ribeiro Firmino Silva, de 35 anos, moradora do bairro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com moradores, ela não era vista desde a última quarta-feira (15), embora familiares e amigos continuassem recebendo mensagens enviadas pelo celular da mulher.

Uma vizinha informou que o homem apontado como namorado de Stifanie foi visto deixando o condomínio apenas na manhã de segunda-feira (20), carregando malas. A saída dele foi registrada pelas câmeras de segurança do prédio.

Ainda segundo a moradora, a suspeita de que algo estava errado surgiu quando uma amiga da vítima percebeu mudanças na forma como as mensagens eram escritas.

Ela contou que Stifanie costumava escrever a palavra "obrigada", enquanto uma das mensagens recebidas continha a palavra "obrigado", o que levantou desconfiança. A amiga então pediu que a vítima enviasse uma mensagem de áudio e avisou que acionaria a polícia caso não recebesse resposta.

De acordo com a vizinha, pouco depois dessa cobrança, o homem deixou o apartamento, trancou o imóvel e saiu do condomínio.

Fontes ouvidas pela imprensa informaram que a estimativa inicial é de que Stifanie estivesse morta havia entre três e cinco dias, período em que o suspeito teria permanecido no apartamento. A informação, no entanto, ainda deverá ser confirmada pelas investigações e pelos laudos periciais.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a dinâmica da morte e as circunstâncias do crime.

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