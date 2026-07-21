A mulher encontrada morta dentro do apartamento onde morava pode ter permanecido entre três e cinco dias no imóvel antes de o corpo ser localizado. Segundo relatos de vizinhos, o namorado da vítima teria permanecido no apartamento durante esse período, mesmo com o corpo já em avançado estado de decomposição. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Stifanie Ribeiro Firmino Silva, de 35 anos, moradora do bairro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com moradores, ela não era vista desde a última quarta-feira (15), embora familiares e amigos continuassem recebendo mensagens enviadas pelo celular da mulher.