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COMEMORAÇÃO

Programação do aniversário de 259 anos de São José terá atrações

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 8 min
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Adenir Britto/PMSJC
Programação do aniversário de 259 anos de São José terá atrações
Programação do aniversário de 259 anos de São José terá atrações

A programação do aniversário de 259 anos de São José dos Campos terá shows gratuitos, festivais, esporte, cultura, lazer, ações públicas e atividades para crianças em diferentes regiões da cidade. O calendário segue até o fim do mês, com destaque para o Revelando SP, o Festival de Inverno do Vicentina Aranha, a Corrida de Aniversário e os atos oficiais de segunda-feira (27), data dos 259 anos do município. 

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Este guia apresenta apenas eventos com atividades a partir de quarta-feira (22). A reportagem já publicou um guia geral sobre as comemorações dos 259 anos de São José dos Campos. A nova seleção facilita a consulta de moradores que procuram opções após o dia 21.

Quais atrações estarão disponíveis a partir de 22 de julho?

A programação começa nesta quarta-feira com atividades no Sesc, os últimos dias dos Jogos Regionais e do Vale Fashion, além de atrações permanentes em shoppings.

As opções aumentam a partir de quinta-feira (23), com a abertura do Revelando SP no Parque da Cidade. O período entre sexta-feira (24) e segunda-feira (27) concentra a maior parte dos eventos.

O que haverá na quarta-feira, 22 de julho?

  • Jogos Regionais: competições em diferentes espaços esportivos da cidade, com agenda até 23 de julho;

Vale Fashion: atividades no Parque Vicentina Aranha nos dias 22 e 23 de julho;

  • Construção de peteca: oficina no Sesc às 15h, 15h30 e 16h;

  • Jogos no ETA: atividade no Sesc, com horário de acordo com a grade oficial;

  • Práticas de literatura autobiográfica para pessoas idosas: Sesc, às 16h, nos dias 22 e 23;

  • Press Start: Game Tour: Center Vale Shopping, com atividades até 29 de julho;

  • Adonai Armwrestling Super Show: Shopping Centro, com torneio de luta de braço até 8 de agosto;

  • Exposição Castelo Rá-Tim-Bum — 30 anos: Vale Sul Shopping, até 9 de agosto;

  • Mundo Gloob: atividades infantis no Shopping Jardim Oriente, até 30 de agosto.

    • As famílias devem consultar as regras de cada local antes da visita. Algumas oficinas possuem número limitado de participantes, retirada de senha ou inscrição antecipada.

    Como será o Revelando SP no Parque da Cidade?

    O Revelando SP será realizado de quinta-feira (23) a segunda-feira (27), no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana.

    O festival terá gastronomia, artesanato, manifestações culturais e shows. A entrada será gratuita. O evento abre das 18h às 22h30 na quinta-feira, das 10h30 às 22h30 na sexta-feira e no sábado, e das 10h30 às 20h no domingo e na segunda-feira.

    O Vale 360 News publicou a programação completa do Revelando SP em São José dos Campos, com informações sobre os artistas e a proposta cultural do festival.

    Quais shows estão confirmados no Revelando SP?

    • 23 de julho, às 20h30: Mayck & Lyan;

    • 24 de julho, às 20h30: Sérgio Reis;

    • 25 de julho, às 20h30: Barra da Saia;

  • 26 de julho, às 18h30: Guito;

  • 27 de julho, às 18h: Demônios da Garoa.

    • O público também poderá visitar espaços de culinária típica e artesanato paulista. A proposta do evento valoriza tradições culturais de várias regiões do estado.

    Quais encontros de veículos ocorrerão no Parque da Cidade?

    O 2º Encontro de Ônibus do Cone Leste Paulista será realizado no sábado (25), das 9h às 17h. A exposição terá ônibus antigos e modernos.

    No domingo (26), o Parque da Cidade recebe o 13º Encontro Anual de Veículos Antigos da Amicar, também das 9h às 17h.

    Quais eventos estão previstos para 23 e 24 de julho?

    A quinta-feira terá o primeiro dia do Revelando SP, o último dia do Vale Fashion e novas atividades no Sesc. Na sexta-feira, a programação avança para espaços culturais, shoppings, Casa do Idoso e Parque da Cidade.

    O que haverá na quinta-feira, 23 de julho?

    • Revelando SP: das 18h às 22h30, no Parque da Cidade;

    • Mayck & Lyan: às 20h30, no Parque da Cidade;

    • Vale Fashion: último dia no Parque Vicentina Aranha;

  • Planetário: início das sessões no Shopping Jardim Oriente, com agenda até 2 de agosto;

  • Meu asalatinho: Sesc, às 13h, nos dias 23 e 24;

  • Caminho das cordas com Jéssica Di Falchi: Sesc;

  • Cores da terra: Sesc, às 19h;

  • Se essa casa fosse minha: Sesc, às 14h30.

    • O que haverá na sexta-feira, 24 de julho?

    • Aniversário de 19 anos da Casa do Idoso Centro: às 9h30, na Rua Euclides Miragaia, 508, Centro;

  • Revelando SP: das 10h30 às 22h30, no Parque da Cidade;

  • Sérgio Reis: às 20h30, no Parque da Cidade;

  • Planeta Oca: às 15h, no Sesi São José dos Campos;

  • Banda de Feira: às 17h, no Sesc;

  • Malabares para pessoas idosas: às 15h, no Sesc;

  • Esculturas lúdicas com balões: às 15h, no Sesc;

  • Baile Tempo que Dança: das 19h às 22h30, no Flight Eventos, em Santana;

  • Feira Gamer — Cultura Geek: primeiro dia no Shopping Jardim Oriente, com agenda até domingo.

    • Quais atrações estão marcadas para sábado, 25 de julho?

    O sábado terá ações públicas, música, cultura, esporte e eventos em São Francisco Xavier. O Festival de Inverno do Vicentina Aranha também começa nessa data.

    • Prefeitura com Você: das 9h às 13h, na Escola Municipal Luzia Levina Aparecida Borges, no Jardim Cruzeiro do Sul;

    • Encontro de Ônibus: das 9h às 17h, no Parque da Cidade;

    • Revelando SP: das 10h30 às 22h30;

  • Barra da Saia: às 20h30, no Parque da Cidade;

  • 5º Festival de Inverno: das 10h às 21h, no Parque Vicentina Aranha;

  • Inverno São Xico: a partir das 16h, na Praça Central de São Francisco Xavier;

  • RPG: Espaço de aventuras: às 15h, no Sesc;

  • Mix Dux: às 17h, no Sesc;

  • Práticas esportivas e permanência feminina no esporte: às 10h30, no Sesc;

  • Recreação orientada de vôlei: às 15h30, no Sesc;

  • Recreação orientada de basquete: às 17h, no Sesc;

  • Vila Esportiva: às 14h, no Sesc;

  • Meu asalatinho: às 14h, no Sesc;

  • Feira Gamer — Cultura Geek: Shopping Jardim Oriente.

    • O recital “20 anos sem Paulinho Nogueira — Um Mestre ao Violão” está marcado para as 20h no Sesi. A consulta à página oficial indicava ingressos esgotados. O público deve verificar a possibilidade de abertura de novas vagas ou desistências.

    Como será o Festival de Inverno do Vicentina Aranha?

    O 5º Festival de Inverno terá 13 atrações entre sábado (25) e segunda-feira (27), das 10h às 21h. O acesso será solidário, com a entrega de um cobertor ou agasalho em bom estado.

    O evento terá música, gastronomia e artistas do Brasil e dos Estados Unidos. O Vale 360 News detalhou os horários no guia do Festival de Inverno do Vicentina Aranha.

    O que haverá no domingo, 26 de julho?

    A Corrida de Aniversário abre a agenda do domingo às 7h, com largada no Paço Municipal. A prova terá trajetos de 5 e 15 quilômetros, além de caminhada de 5 quilômetros.

    O portal já publicou as informações sobre a Corrida de Aniversário de São José dos Campos.

    • Corrida de Aniversário: às 7h, no Paço Municipal;

    • Encontro Anual de Veículos Antigos da Amicar: das 9h às 17h, no Parque da Cidade;

  • Revelando SP: das 10h30 às 20h;

  • Guito: às 18h30, no Parque da Cidade;

  • Festival de Inverno: das 10h às 21h, no Parque Vicentina Aranha;

  • Musicriando: às 16h, no Sesi;

  • Abraça Vale: das 8h às 17h, no Teatrão, na Vila Industrial;

  • Yoga e meditação: às 10h30, no Sesc;

  • Dominando a rede com Thaisa Daher: às 11h, no Sesc;

  • Festival de voleibol: às 13h30, no Sesc;

  • Blefes Excêntricos: às 15h, no Sesc;

  • Samba Cafuçu: às 17h, no Sesc;

  • Meu asalatinho: às 14h, no Sesc;

  • Recreação orientada de basquete: às 15h, no Sesc;

  • Criaturas e caretices: às 14h30, no Sesc;

  • Feira Gamer — Cultura Geek: último dia no Shopping Jardim Oriente.

    • Qual é a programação de 27 de julho em São José dos Campos?

    A segunda-feira concentra os atos oficiais dos 259 anos. As atividades começam às 6h30 e ocupam igrejas, parques, unidades de saúde, Teatro Municipal e espaços públicos.

    • 6h30: culto comemorativo na Igreja Cristã Evangélica, na Rua Coronel José Monteiro, 167, Centro;

    • 8h: hasteamento de bandeiras na Orla do Banhado, na Avenida São José;

    • 9h: missa solene em ação de graças na Igreja Matriz de São José;

  • 10h às 21h: Festival de Inverno no Parque Vicentina Aranha;

  • 10h às 22h: Festival Boa Vista, na Praça Aldo Pires, no Parque Industrial;

  • 10h30 às 20h: Revelando SP no Parque da Cidade;

  • 11h: entrega da nova UBS Vila Industrial, na Rua Felício Savastano;

  • 12h: entrega da ampliação dos leitos do Hospital de Retaguarda;

  • 13h às 18h: Conexão Juventude no Parque da Cidade;

  • 18h: show dos Demônios da Garoa no Parque da Cidade;

  • 20h: concerto da Orquestra Joseense no Teatro Municipal, com reserva de ingresso pela Fundação Cultural.

    • Quais atividades o Sesc terá no dia do aniversário?

    • Telepático: às 17h e às 18h;

  • Zarafa: sessão de cinema, com horário disponível no guia da unidade;

  • Recreação orientada de futsal: às 10h30;

  • Vila Esportiva: às 14h;

  • Recreação orientada de basquete: às 15h;

  • Festival de voleibol: às 10h30;

  • Recreação orientada de vôlei: às 17h;

  • Se essa casa fosse minha: às 14h, 15h30 e 17h.

    • O Shopping Jardim Oriente também abre a feira Emprega Mais Vale no dia 27. O evento de profissões ocorre até 30 de julho, das 11h às 17h.

    Quais eventos seguem após 27 de julho?

    • Press Start: Game Tour: até 29 de julho, no Center Vale Shopping;

  • Emprega Mais Vale: até 30 de julho, das 11h às 17h, no Shopping Jardim Oriente;

  • Blues no Municipal: 30 de julho, às 20h, no Teatro Municipal, com reserva de ingressos a partir de 28 de julho;

  • Esculturas lúdicas com balões: 31 de julho, às 15h, no Sesc;

  • Feimalhas: de 31 de julho a 9 de agosto, no ginásio do Shopping Jardim Oriente, com entrada gratuita;

  • Planetário: até 2 de agosto, no Shopping Jardim Oriente;

  • Adonai Armwrestling Super Show: até 8 de agosto, no Shopping Centro;

  • Exposição Castelo Rá-Tim-Bum: até 9 de agosto, no Vale Sul Shopping;

  • Mundo Gloob: até 30 de agosto, no Shopping Jardim Oriente.

    • Como planejar a participação nos eventos?

    O público deve conferir antecipadamente as regras de ingresso, inscrição ou retirada de senha. Eventos gratuitos podem ter limite de vagas, enquanto atrações em teatros exigem reserva.

    No Parque da Cidade, a expectativa de público aumenta entre os dias 23 e 27. A chegada antecipada facilita o acesso e reduz o risco de atraso nos shows.

    No Festival de Inverno do Vicentina Aranha, o visitante deve levar um cobertor ou agasalho em bom estado. A doação funciona como ingresso solidário.

    As programações de Sesc, Sesi, teatros e shoppings podem sofrer ajustes. A consulta aos canais oficiais antes da saída evita deslocamentos sem vaga ou mudanças de horário. Festa de aniversário da cidade terá shows, festivais, esporte, cultura e entregas para a população durante todo o mês

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