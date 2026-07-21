A programação do aniversário de 259 anos de São José dos Campos terá shows gratuitos, festivais, esporte, cultura, lazer, ações públicas e atividades para crianças em diferentes regiões da cidade. O calendário segue até o fim do mês, com destaque para o Revelando SP, o Festival de Inverno do Vicentina Aranha, a Corrida de Aniversário e os atos oficiais de segunda-feira (27), data dos 259 anos do município.
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Este guia apresenta apenas eventos com atividades a partir de quarta-feira (22). A reportagem já publicou um guia geral sobre as comemorações dos 259 anos de São José dos Campos. A nova seleção facilita a consulta de moradores que procuram opções após o dia 21.
Quais atrações estarão disponíveis a partir de 22 de julho?
A programação começa nesta quarta-feira com atividades no Sesc, os últimos dias dos Jogos Regionais e do Vale Fashion, além de atrações permanentes em shoppings.
As opções aumentam a partir de quinta-feira (23), com a abertura do Revelando SP no Parque da Cidade. O período entre sexta-feira (24) e segunda-feira (27) concentra a maior parte dos eventos.
O que haverá na quarta-feira, 22 de julho?
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Jogos Regionais: competições em diferentes espaços esportivos da cidade, com agenda até 23 de julho;
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Vale Fashion: atividades no Parque Vicentina Aranha nos dias 22 e 23 de julho;
Construção de peteca: oficina no Sesc às 15h, 15h30 e 16h;
Jogos no ETA: atividade no Sesc, com horário de acordo com a grade oficial;
Práticas de literatura autobiográfica para pessoas idosas: Sesc, às 16h, nos dias 22 e 23;
Press Start: Game Tour: Center Vale Shopping, com atividades até 29 de julho;
Adonai Armwrestling Super Show: Shopping Centro, com torneio de luta de braço até 8 de agosto;
Exposição Castelo Rá-Tim-Bum — 30 anos: Vale Sul Shopping, até 9 de agosto;
Mundo Gloob: atividades infantis no Shopping Jardim Oriente, até 30 de agosto.
As famílias devem consultar as regras de cada local antes da visita. Algumas oficinas possuem número limitado de participantes, retirada de senha ou inscrição antecipada.
Como será o Revelando SP no Parque da Cidade?
O Revelando SP será realizado de quinta-feira (23) a segunda-feira (27), no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana.
O festival terá gastronomia, artesanato, manifestações culturais e shows. A entrada será gratuita. O evento abre das 18h às 22h30 na quinta-feira, das 10h30 às 22h30 na sexta-feira e no sábado, e das 10h30 às 20h no domingo e na segunda-feira.
O Vale 360 News publicou a programação completa do Revelando SP em São José dos Campos, com informações sobre os artistas e a proposta cultural do festival.
Quais shows estão confirmados no Revelando SP?
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23 de julho, às 20h30: Mayck & Lyan;
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24 de julho, às 20h30: Sérgio Reis;
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25 de julho, às 20h30: Barra da Saia;
26 de julho, às 18h30: Guito;
27 de julho, às 18h: Demônios da Garoa.
O público também poderá visitar espaços de culinária típica e artesanato paulista. A proposta do evento valoriza tradições culturais de várias regiões do estado.
Quais encontros de veículos ocorrerão no Parque da Cidade?
O 2º Encontro de Ônibus do Cone Leste Paulista será realizado no sábado (25), das 9h às 17h. A exposição terá ônibus antigos e modernos.
No domingo (26), o Parque da Cidade recebe o 13º Encontro Anual de Veículos Antigos da Amicar, também das 9h às 17h.
Quais eventos estão previstos para 23 e 24 de julho?
A quinta-feira terá o primeiro dia do Revelando SP, o último dia do Vale Fashion e novas atividades no Sesc. Na sexta-feira, a programação avança para espaços culturais, shoppings, Casa do Idoso e Parque da Cidade.
O que haverá na quinta-feira, 23 de julho?
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Revelando SP: das 18h às 22h30, no Parque da Cidade;
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Mayck & Lyan: às 20h30, no Parque da Cidade;
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Vale Fashion: último dia no Parque Vicentina Aranha;
Planetário: início das sessões no Shopping Jardim Oriente, com agenda até 2 de agosto;
Meu asalatinho: Sesc, às 13h, nos dias 23 e 24;
Caminho das cordas com Jéssica Di Falchi: Sesc;
Cores da terra: Sesc, às 19h;
Se essa casa fosse minha: Sesc, às 14h30.
O que haverá na sexta-feira, 24 de julho?
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Aniversário de 19 anos da Casa do Idoso Centro: às 9h30, na Rua Euclides Miragaia, 508, Centro;
Revelando SP: das 10h30 às 22h30, no Parque da Cidade;
Sérgio Reis: às 20h30, no Parque da Cidade;
Planeta Oca: às 15h, no Sesi São José dos Campos;
Banda de Feira: às 17h, no Sesc;
Malabares para pessoas idosas: às 15h, no Sesc;
Esculturas lúdicas com balões: às 15h, no Sesc;
Baile Tempo que Dança: das 19h às 22h30, no Flight Eventos, em Santana;
Feira Gamer — Cultura Geek: primeiro dia no Shopping Jardim Oriente, com agenda até domingo.
Quais atrações estão marcadas para sábado, 25 de julho?
O sábado terá ações públicas, música, cultura, esporte e eventos em São Francisco Xavier. O Festival de Inverno do Vicentina Aranha também começa nessa data.
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Prefeitura com Você: das 9h às 13h, na Escola Municipal Luzia Levina Aparecida Borges, no Jardim Cruzeiro do Sul;
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Encontro de Ônibus: das 9h às 17h, no Parque da Cidade;
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Revelando SP: das 10h30 às 22h30;
Barra da Saia: às 20h30, no Parque da Cidade;
5º Festival de Inverno: das 10h às 21h, no Parque Vicentina Aranha;
Inverno São Xico: a partir das 16h, na Praça Central de São Francisco Xavier;
RPG: Espaço de aventuras: às 15h, no Sesc;
Mix Dux: às 17h, no Sesc;
Práticas esportivas e permanência feminina no esporte: às 10h30, no Sesc;
Recreação orientada de vôlei: às 15h30, no Sesc;
Recreação orientada de basquete: às 17h, no Sesc;
Vila Esportiva: às 14h, no Sesc;
Meu asalatinho: às 14h, no Sesc;
Feira Gamer — Cultura Geek: Shopping Jardim Oriente.
O recital “20 anos sem Paulinho Nogueira — Um Mestre ao Violão” está marcado para as 20h no Sesi. A consulta à página oficial indicava ingressos esgotados. O público deve verificar a possibilidade de abertura de novas vagas ou desistências.
Como será o Festival de Inverno do Vicentina Aranha?
O 5º Festival de Inverno terá 13 atrações entre sábado (25) e segunda-feira (27), das 10h às 21h. O acesso será solidário, com a entrega de um cobertor ou agasalho em bom estado.
O evento terá música, gastronomia e artistas do Brasil e dos Estados Unidos. O Vale 360 News detalhou os horários no guia do Festival de Inverno do Vicentina Aranha.
O que haverá no domingo, 26 de julho?
A Corrida de Aniversário abre a agenda do domingo às 7h, com largada no Paço Municipal. A prova terá trajetos de 5 e 15 quilômetros, além de caminhada de 5 quilômetros.
O portal já publicou as informações sobre a Corrida de Aniversário de São José dos Campos.
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Corrida de Aniversário: às 7h, no Paço Municipal;
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Encontro Anual de Veículos Antigos da Amicar: das 9h às 17h, no Parque da Cidade;
Revelando SP: das 10h30 às 20h;
Guito: às 18h30, no Parque da Cidade;
Festival de Inverno: das 10h às 21h, no Parque Vicentina Aranha;
Musicriando: às 16h, no Sesi;
Abraça Vale: das 8h às 17h, no Teatrão, na Vila Industrial;
Yoga e meditação: às 10h30, no Sesc;
Dominando a rede com Thaisa Daher: às 11h, no Sesc;
Festival de voleibol: às 13h30, no Sesc;
Blefes Excêntricos: às 15h, no Sesc;
Samba Cafuçu: às 17h, no Sesc;
Meu asalatinho: às 14h, no Sesc;
Recreação orientada de basquete: às 15h, no Sesc;
Criaturas e caretices: às 14h30, no Sesc;
Feira Gamer — Cultura Geek: último dia no Shopping Jardim Oriente.
Qual é a programação de 27 de julho em São José dos Campos?
A segunda-feira concentra os atos oficiais dos 259 anos. As atividades começam às 6h30 e ocupam igrejas, parques, unidades de saúde, Teatro Municipal e espaços públicos.
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6h30: culto comemorativo na Igreja Cristã Evangélica, na Rua Coronel José Monteiro, 167, Centro;
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8h: hasteamento de bandeiras na Orla do Banhado, na Avenida São José;
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9h: missa solene em ação de graças na Igreja Matriz de São José;
10h às 21h: Festival de Inverno no Parque Vicentina Aranha;
10h às 22h: Festival Boa Vista, na Praça Aldo Pires, no Parque Industrial;
10h30 às 20h: Revelando SP no Parque da Cidade;
11h: entrega da nova UBS Vila Industrial, na Rua Felício Savastano;
12h: entrega da ampliação dos leitos do Hospital de Retaguarda;
13h às 18h: Conexão Juventude no Parque da Cidade;
18h: show dos Demônios da Garoa no Parque da Cidade;
20h: concerto da Orquestra Joseense no Teatro Municipal, com reserva de ingresso pela Fundação Cultural.
Quais atividades o Sesc terá no dia do aniversário?
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Telepático: às 17h e às 18h;
Zarafa: sessão de cinema, com horário disponível no guia da unidade;
Recreação orientada de futsal: às 10h30;
Vila Esportiva: às 14h;
Recreação orientada de basquete: às 15h;
Festival de voleibol: às 10h30;
Recreação orientada de vôlei: às 17h;
Se essa casa fosse minha: às 14h, 15h30 e 17h.
O Shopping Jardim Oriente também abre a feira Emprega Mais Vale no dia 27. O evento de profissões ocorre até 30 de julho, das 11h às 17h.
Quais eventos seguem após 27 de julho?
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Press Start: Game Tour: até 29 de julho, no Center Vale Shopping;
Emprega Mais Vale: até 30 de julho, das 11h às 17h, no Shopping Jardim Oriente;
Blues no Municipal: 30 de julho, às 20h, no Teatro Municipal, com reserva de ingressos a partir de 28 de julho;
Esculturas lúdicas com balões: 31 de julho, às 15h, no Sesc;
Feimalhas: de 31 de julho a 9 de agosto, no ginásio do Shopping Jardim Oriente, com entrada gratuita;
Planetário: até 2 de agosto, no Shopping Jardim Oriente;
Adonai Armwrestling Super Show: até 8 de agosto, no Shopping Centro;
Exposição Castelo Rá-Tim-Bum: até 9 de agosto, no Vale Sul Shopping;
Mundo Gloob: até 30 de agosto, no Shopping Jardim Oriente.
Como planejar a participação nos eventos?
O público deve conferir antecipadamente as regras de ingresso, inscrição ou retirada de senha. Eventos gratuitos podem ter limite de vagas, enquanto atrações em teatros exigem reserva.
No Parque da Cidade, a expectativa de público aumenta entre os dias 23 e 27. A chegada antecipada facilita o acesso e reduz o risco de atraso nos shows.
No Festival de Inverno do Vicentina Aranha, o visitante deve levar um cobertor ou agasalho em bom estado. A doação funciona como ingresso solidário.
As programações de Sesc, Sesi, teatros e shoppings podem sofrer ajustes. A consulta aos canais oficiais antes da saída evita deslocamentos sem vaga ou mudanças de horário. Festa de aniversário da cidade terá shows, festivais, esporte, cultura e entregas para a população durante todo o mês