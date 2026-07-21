A programação do aniversário de 259 anos de São José dos Campos terá shows gratuitos, festivais, esporte, cultura, lazer, ações públicas e atividades para crianças em diferentes regiões da cidade. O calendário segue até o fim do mês, com destaque para o Revelando SP, o Festival de Inverno do Vicentina Aranha, a Corrida de Aniversário e os atos oficiais de segunda-feira (27), data dos 259 anos do município.

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Este guia apresenta apenas eventos com atividades a partir de quarta-feira (22). A reportagem já publicou um guia geral sobre as comemorações dos 259 anos de São José dos Campos. A nova seleção facilita a consulta de moradores que procuram opções após o dia 21.

Quais atrações estarão disponíveis a partir de 22 de julho?