A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está com inscrições abertas para a 20ª Mostra de Teatro. As inscrições se iniciaram nesta sexta-feira (17) e vão até o dia 2 de agosto.

A Mostra de Teatro está prevista para ser realizada entre os dias 17 e 26 de setembro no Teatro Metrópole. Serão selecionados 12 espetáculos teatrais, de proponentes pessoas físicas ou jurídicas. Para se inscrever é necessário ser residente, domiciliado ou sediado em Taubaté.

As inscrições podem ser realizadas via protocolo 1Doc, por meio da opção "Mostra de Teatro 2026".

O formato da Mostra foi definido após reunião com a classe artística do município, realizada no início de julho, no Centro Cultural Toninho Mendes.

A contemplação dos 12 espetáculos teatrais se dará da seguinte forma:

8 obras desenvolvidas por grupos de teatro consolidados, que comprovem atuação na área nos últimos 2 anos. Dentre as 8, serão reservadas 2 vagas para para peças infantis e 2 peças de "teatro de rua", sendo que todas as 8 receberão cachê de R$4.754,00 cada

4 obras desenvolvidas por grupos em formação (grupos iniciantes de teatro) que ainda não comprovam 2 anos de atuação na área. Desses, será reservada 1 vaga para peças infantis e 1 vaga para "teatro de rua". Nessa modalidade o valor do cachê é R$2.991,00.

O regulamento completo para os interessados em se inscrever pode ser acessado por meio do seguinte link: https://taubate.sp.gov.br/licitacoes/chamamento/1526-selecao-de-12-grupos-eou-companhias-de-teatro-de-taubate-para-a-20-mostra-de-teatro-de-taubate