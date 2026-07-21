São José dos Campos completa 259 anos em julho e convida moradores e visitantes para uma programação especial que reúne cultura, esporte, lazer, gastronomia, música e entretenimento para toda a família.

Ao longo do mês, a cidade será palco de eventos que valorizam sua história, destacam o potencial de seus espaços públicos e reforçam o compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida da população. A agenda foi planejada para oferecer experiências para todas as idades, com atividades distribuídas por diferentes regiões do município.

Entre os destaques estão o Revelando SP, maior festival de valorização das culturas tradicionais paulistas; o Festival de Inverno, com apresentações musicais e culturais; os Jogos Regionais, que reúnem atletas de diversas cidades; a tradicional Corrida de Aniversário; além de shows, atividades recreativas, eventos esportivos e entregas de obras e novos equipamentos públicos que marcam mais um ciclo de desenvolvimento da cidade.

Mais do que celebrar uma data, a programação evidencia uma cidade que investe continuamente em infraestrutura, inovação, segurança, mobilidade, saúde, educação e lazer, criando oportunidades para que moradores e visitantes aproveitem os espaços públicos e vivenciem experiências de convivência e bem-estar.

A programação completa dos 259 anos está disponível no portal da Prefeitura de São José dos Campos, onde é possível consultar todas as atrações, datas, horários e locais dos eventos. A agenda é atualizada conforme a confirmação de novas atividades, permitindo que a população acompanhe todas as celebrações preparadas para o aniversário da cidade.

Acesse a programação completa em: https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2026/julho/08/sao-jose-celebra-259-anos-com-programacao-especial-em-julho/