A falta de água provocada pela manutenção emergencial da Sabesp impactou o funcionamento de estabelecimentos em São José dos Campos. Nesta terça-feira (21), academias precisaram adotar medidas para continuar atendendo os alunos, enquanto outras suspenderam temporariamente as atividades.
Um dos casos mais emblemáticos é o da unidade Panobianco Monte Castelo, que anunciou o fechamento temporário por não ter abastecimento de água. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a academia informou que permanecerá fechada até que o fornecimento seja restabelecido.
"Informamos que ainda estamos sem abastecimento de água. Por esse motivo, permaneceremos temporariamente fechados. Assim que o fornecimento de água for restabelecido, reabriremos normalmente", informou a empresa.
Já a John Boy Academia 24h optou por manter as atividades, mas restringiu o uso dos chuveiros nos dias 21 e 22 de julho. Segundo a administração, a medida busca colaborar com o uso consciente da água durante o período de restrição no abastecimento.
Outros estabelecimentos também avaliam adaptações para enfrentar os impactos da interrupção no fornecimento, que atinge diferentes regiões da cidade.
Entenda o caso
A Sabesp antecipou para esta semana a substituição de três válvulas na captação de água bruta de São José dos Campos. Segundo a companhia, a intervenção é necessária para solucionar definitivamente um problema histórico no sistema, mas pode afetar o abastecimento em até 70% do município.
Desde segunda-feira (20), moradores de bairros das regiões sul, central e norte passaram a relatar falta de água ou baixa pressão nas torneiras. Condomínios também emitiram orientações para redução do consumo, enquanto a Sabesp recomenda que a população utilize água apenas para atividades essenciais até a normalização do sistema.
A previsão da companhia é que o abastecimento seja restabelecido gradualmente ao longo desta quarta-feira (22). Enquanto isso, caminhões-pipa foram mobilizados para atender situações emergenciais e cerca de 50 profissionais trabalham na operação.