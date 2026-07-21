A falta de água provocada pela manutenção emergencial da Sabesp impactou o funcionamento de estabelecimentos em São José dos Campos. Nesta terça-feira (21), academias precisaram adotar medidas para continuar atendendo os alunos, enquanto outras suspenderam temporariamente as atividades.

Um dos casos mais emblemáticos é o da unidade Panobianco Monte Castelo, que anunciou o fechamento temporário por não ter abastecimento de água. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a academia informou que permanecerá fechada até que o fornecimento seja restabelecido.

"Informamos que ainda estamos sem abastecimento de água. Por esse motivo, permaneceremos temporariamente fechados. Assim que o fornecimento de água for restabelecido, reabriremos normalmente", informou a empresa.