A morte do promotor de Justiça Fábio Antônio Xavier de Moraes, de 50 anos, provocou grande comoção entre integrantes do Ministério Público, advogados e profissionais da área jurídica. Ele morreu na segunda-feira (20). O sepultamento foi nesta terça-feira (21), às 17h, no Cemitério Municipal de Borda da Mata (MG).

Em nota de pesar, a Abracrim (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas) – Regional Vale do Paraíba destacou a trajetória de Fábio, lembrando sua expressiva atuação no Tribunal do Júri de São José dos Campos, onde construiu uma carreira reconhecida pela dedicação à Justiça Criminal. Mais recentemente, exercia a função de promotor de Justiça do Meio Ambiente em Jacareí.

"Ao longo de sua trajetória profissional, Dr. Fábio exerceu expressiva atuação perante o Tribunal do Júri de São José dos Campos, deixando sua contribuição para a Justiça Criminal e para toda a comunidade jurídica do Vale do Paraíba", afirmou a entidade.