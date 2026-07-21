Dois homens foram presos suspeitos de furtar aproximadamente R$ 400 mil em anéis, relógios e pulseiras de uma joalheria. A dupla confessou o crime após ser abordada pela Polícia Militar, que também recuperou parte dos objetos levados durante a ação.

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O furto ocorreu na madrugada de domingo (19) em uma joalheria instalada em um shopping no Setor Marista, em Goiânia. Segundo a investigação, os criminosos entraram no estabelecimento após se esconderem no forro de uma loja vizinha, de onde conseguiram acessar o interior da joalheria.