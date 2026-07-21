Dois homens foram presos suspeitos de furtar aproximadamente R$ 400 mil em anéis, relógios e pulseiras de uma joalheria. A dupla confessou o crime após ser abordada pela Polícia Militar, que também recuperou parte dos objetos levados durante a ação.
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O furto ocorreu na madrugada de domingo (19) em uma joalheria instalada em um shopping no Setor Marista, em Goiânia. Segundo a investigação, os criminosos entraram no estabelecimento após se esconderem no forro de uma loja vizinha, de onde conseguiram acessar o interior da joalheria.
Os suspeitos, identificados como Ronaldo Silva Aguiar e Rafael Santos Rodrigues, foram localizados na noite de segunda-feira (20) enquanto trafegavam em uma Ford EcoSport branca em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.
Durante a abordagem, os dois apresentaram documentos falsos na tentativa de enganar os policiais, mas tiveram a verdadeira identidade confirmada. A Polícia Militar realizava buscas pelos envolvidos desde o registro do furto.
No mesmo veículo também estava Nycolas Pessoa Rosa, que possuía um mandado de prisão em aberto. Segundo a polícia, ele não participou diretamente do furto à joalheria.
Após a prisão, Ronaldo e Rafael confessaram o crime e informaram que parte das joias estava guardada na residência de um deles, em Samambaia, no Distrito Federal. Eles também disseram que outra parte dos objetos havia sido vendida a um receptador.
Os policiais conseguiram recuperar parte das joias furtadas. O homem apontado como receptador, no entanto, não foi localizado até o momento.
Além dos objetos recuperados, a equipe apreendeu três aparelhos iPhone e R$ 3,7 mil em dinheiro. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar o restante das joias.