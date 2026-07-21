Um caminhão-tanque foi completamente destruído por um incêndio de grandes proporções na manhã desta terça-feira (21). O fogo gerou uma intensa coluna de fumaça escura, visível a longa distância, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar. Não há registro de feridos.

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A ocorrência foi registrada em uma fazenda nas proximidades de Santo Afonso, em Mato Grosso. As chamas se alastraram rapidamente e tomaram todo o veículo, levantando preocupação quanto ao risco de propagação do fogo para outras áreas da propriedade.