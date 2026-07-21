Um caminhão-tanque foi completamente destruído por um incêndio de grandes proporções na manhã desta terça-feira (21). O fogo gerou uma intensa coluna de fumaça escura, visível a longa distância, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar. Não há registro de feridos.
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A ocorrência foi registrada em uma fazenda nas proximidades de Santo Afonso, em Mato Grosso. As chamas se alastraram rapidamente e tomaram todo o veículo, levantando preocupação quanto ao risco de propagação do fogo para outras áreas da propriedade.
Militares da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (3ª CIBM), com sede em Tangará da Serra, foram acionados para combater o incêndio. As equipes trabalharam para controlar as chamas e impedir que o fogo atingisse outras estruturas ou áreas de vegetação.
Após a extinção do incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e permaneceram monitorando o local para evitar a reignição das chamas.
As causas do incêndio ainda não foram identificadas e serão apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações sobre o que provocou o início do fogo.
A ocorrência terminou sem registro de vítimas, e a investigação deverá esclarecer as circunstâncias que levaram à destruição do caminhão-tanque.
Com informações do CenárioMT