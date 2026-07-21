Um empresário foi preso em flagrante por suspeita de violência doméstica após ser acusado de ameaça, perseguição (stalking), violência psicológica, dano, posse irregular de arma de fogo e ameaça de divulgar imagens íntimas da ex-companheira. A vítima afirmou à Polícia Militar que temia ser morta pelo investigado, que não aceitava o fim do relacionamento.

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A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (20), em Nova Mutum (MT). Policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar foram acionados pelo Copom (Centro de Operações Policiais Militares) após a mulher relatar que vinha sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro.