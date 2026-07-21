21 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JUSTIÇA

Heloísa pediu para tirar nome da mãe da certidão após abusos

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Heloísa pediu para tirar nome da mãe da certidão após abusos
Heloísa pediu para tirar nome da mãe da certidão após abusos

A biomédica e estudante de Ciências Econômicas Heloísa Rodrigues, de 28 anos, recorre à Justiça para tentar retirar o nome da mãe de sua certidão de nascimento. A jovem afirma ter sido vítima de abusos e violência durante a infância e busca a desconstituição da filiação materna. Em primeira instância, a Justiça autorizou apenas a retirada do sobrenome da mãe, mas manteve o vínculo de filiação no registro civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O processo tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, após recurso apresentado pela defesa contra a sentença proferida em dezembro de 2025. O pedido agora aguarda análise dos desembargadores.

O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais depois que Heloísa publicou um vídeo relatando a decisão judicial e as violências que afirma ter sofrido quando era criança. Na gravação, que ultrapassou 1 milhão de visualizações, ela diz que foi entregue pela própria mãe a homens que cometeram abusos sexuais contra ela desde os 9 anos de idade.

Na ação, ajuizada em 2024, Heloísa solicitou a retirada do nome da mãe e dos avós maternos de sua certidão de nascimento, além da desconstituição da filiação materna. Segundo os autos, a mãe foi citada durante o processo, mas não apresentou defesa.

Antes disso, a jovem também conseguiu autorização judicial para alterar o próprio prenome. Registrada ao nascer como Larissa, ela passou a utilizar oficialmente o nome Heloísa.

Na sentença, o magistrado reconheceu que a autora foi submetida a abusos, negligência e crueldade ao longo da infância. Um laudo psicológico anexado ao processo apontou que o sofrimento emocional de Heloísa está diretamente relacionado à figura materna e sugeriu o rompimento do vínculo civil como forma de preservação psicológica.

Apesar desse entendimento, o juiz concluiu que a legislação brasileira não permite excluir a filiação materna do registro civil. A decisão destaca que a certidão deve refletir a origem biológica da pessoa e cita o princípio jurídico segundo o qual a maternidade é um fato biológico incontestável.

O magistrado também afirmou que a retirada do nome da mãe da certidão não seria capaz de apagar os traumas vividos nem substituir o tratamento psicológico necessário. Ainda assim, acolheu parcialmente o pedido para retirar os sobrenomes maternos "Alves Duque" do nome da autora, considerando que sua permanência representava um símbolo dos abusos sofridos.

Inconformada com a decisão, a defesa apresentou recurso ao TJ-SP. Segundo a advogada Andrea Galliza, o objetivo é que o tribunal reconheça o direito de Heloísa à exclusão da filiação materna, sob o argumento de que a manutenção desse vínculo viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde mental.

A defesa também informou que, após o início da ação, Heloísa conseguiu o reconhecimento judicial da paternidade biológica. Atualmente, tanto o pai biológico quanto o pai registral constam em sua certidão de nascimento.

Para Andrea Galliza, a legislação deve assegurar tratamento igualitário entre pais e mães quando há graves violações dos deveres parentais. Segundo ela, a exclusão da filiação já é admitida em determinadas situações envolvendo pais e o mesmo entendimento deveria ser aplicado em casos semelhantes envolvendo mães.

De acordo com a advogada, a mãe de Heloísa nunca foi presa e deverá ser ouvida no processo. As denúncias apresentadas pela jovem também foram encaminhadas ao Conselho Tutelar quando os fatos vieram à tona.

Em um dos trechos do vídeo publicado nas redes sociais, Heloísa questiona a decisão judicial e afirma que busca apenas deixar de carregar, em seus documentos, o nome de quem considera responsável pelos traumas que marcaram sua infância. Ela sustenta que as acusações apresentadas estão amparadas por provas reunidas ao longo do processo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários