A biomédica e estudante de Ciências Econômicas Heloísa Rodrigues, de 28 anos, recorre à Justiça para tentar retirar o nome da mãe de sua certidão de nascimento. A jovem afirma ter sido vítima de abusos e violência durante a infância e busca a desconstituição da filiação materna. Em primeira instância, a Justiça autorizou apenas a retirada do sobrenome da mãe, mas manteve o vínculo de filiação no registro civil.

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O processo tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, após recurso apresentado pela defesa contra a sentença proferida em dezembro de 2025. O pedido agora aguarda análise dos desembargadores.