Um homem de 38 anos foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (18). A vítima, identificada como Jorge Nunes da Silva Junior, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado, e a motivação do crime permanece sob investigação.
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O homicídio ocorreu na Estrada do Jathay, na região da Vila Nossa Senhora Aparecida, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o crime aconteceu por volta das 23h44.
As gravações mostram Jorge sentado na rua, utilizando o celular e conversando com um homem que estava sobre uma motocicleta. Em seguida, outro homem, vestido de preto, se aproxima, inicia uma conversa com a vítima e, após uma discussão, efetua três disparos.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom (Centro de Operações) para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Jorge caído no chão, enquanto a esposa dele aguardava a chegada do socorro.
A vítima foi encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas, segundo o boletim de ocorrência, já chegou à unidade sem vida em razão dos ferimentos provocados pelos tiros.
Em depoimento à Polícia Civil, a esposa de Jorge afirmou que soube dos disparos por meio de uma amiga, que a avisou sobre o crime ocorrido nas proximidades da residência do casal.
Ela também declarou que o marido não era usuário de drogas e não possuía envolvimento com atividades criminosas. No entanto, relatou que ele tinha desavenças com algumas pessoas da região, sem indicar possíveis suspeitos.
O casal vivia junto havia cerca de cinco anos. Jorge deixa dois filhos, de 4 e 8 anos.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que conduz as investigações para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do homicídio.