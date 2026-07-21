Um homem de 38 anos foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (18). A vítima, identificada como Jorge Nunes da Silva Junior, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado, e a motivação do crime permanece sob investigação.

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O homicídio ocorreu na Estrada do Jathay, na região da Vila Nossa Senhora Aparecida, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o crime aconteceu por volta das 23h44.