Uma mulher grávida, de nacionalidade filipina, foi resgatada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21) após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro. A vítima, que está no sexto mês de gestação, também teve os documentos pessoais retidos, o que a impedia de deixar a residência. O suspeito fugiu antes da chegada dos policiais e segue sendo procurado.

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O caso ocorreu em um imóvel na Rua Voluntários da Pátria, na zona norte de São Paulo. No local, os agentes encontraram a mulher e o filho dela, de 4 anos, que também permanecia dentro da casa.