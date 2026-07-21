Uma mulher grávida, de nacionalidade filipina, foi resgatada pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21) após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro. A vítima, que está no sexto mês de gestação, também teve os documentos pessoais retidos, o que a impedia de deixar a residência. O suspeito fugiu antes da chegada dos policiais e segue sendo procurado.
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O caso ocorreu em um imóvel na Rua Voluntários da Pátria, na zona norte de São Paulo. No local, os agentes encontraram a mulher e o filho dela, de 4 anos, que também permanecia dentro da casa.
Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após uma denúncia anônima feita ao Disque Denúncia. Familiares da vítima, que vivem nos Estados Unidos, também colaboraram com as investigações ao fornecer informações e o endereço onde ela estava.
Durante a ocorrência, os policiais constataram que o companheiro da vítima havia retido o passaporte, o Registro Nacional Migratório (RNM) e outros documentos pessoais da mulher, impedindo que ela saísse da residência por falta de identificação.
Após o resgate, equipes especializadas no atendimento a mulheres em situação de violência realizaram o acolhimento da vítima e da criança. Em seguida, ambos foram encaminhados à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram adotadas as medidas de proteção previstas na legislação.
A família da filipina contratou um advogado para acompanhar o caso e prestar auxílio durante os procedimentos junto às autoridades brasileiras.
As investigações prosseguem para localizar o companheiro da vítima, que permanece foragido.
Como denunciar
Casos de violência doméstica, cárcere privado ou outras situações semelhantes podem ser denunciados pelos seguintes canais:
- 190 – Polícia Militar (em situações de emergência);
- 181 – Disque Denúncia, com garantia de anonimato;
- 180 – Central de Atendimento à Mulher;
- 100 – Disque Direitos Humanos.
Também é possível registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia de polícia ou em uma Delegacia de Defesa da Mulher.