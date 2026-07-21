O desaparecimento do empresário Marcelo Magalhães, de 31 anos, ganhou um novo desdobramento após a prisão de três suspeitos de envolvimento no sequestro e na morte da vítima. Segundo a Polícia Civil, Marcelo foi mantido em cativeiro, torturado e assassinado. Um dos fatores que levou à identificação dos envolvidos foi a denúncia feita pela mãe de dois dos suspeitos, que procurou a polícia para relatar o caso.

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O crime teve início em 16 de julho. De acordo com as investigações, Marcelo foi atraído para uma emboscada em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde foi visto pela última vez. Entre os presos está Lucas Soares, de 28 anos, apontado como amigo próximo da vítima e suspeito de ter participado do planejamento da ação criminosa.