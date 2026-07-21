EDITE CASTRO GERASEEV
Idade:
83
Data de falecimento:
21/07/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 22/07/2026 das 09:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/07/2026 16:00
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IRINEU MARIANO DOS SANTOS
Idade:
41
Data de falecimento:
21/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 22/07/2026 14:00
ALMIR DA SILVA ARCHANJO
Idade:
66
Data de falecimento:
21/07/2026
Velório:
IGREJA DA TRINDADE / JD SOUTO SJC
Sepultamento:
CREMATORIO JD. DA SAUDADE/RIO DE JANEIRO/RJ- 22/07/2026 11:00
EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA
Idade:
76
Data de falecimento:
21/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 22/07/2026 11:00
EVALDO MOREIRA GONÇALVES
Idade:
94
Data de falecimento:
21/07/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 21/07/2026 das 15:00 às 21:00
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 21/07/2026 21:00
FÁBIO ANTONIO XAVIER DE MORAES
Idade:
50
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE BORDA DA MATA/MG- 21/07/2026 17:00
JOÃO ELIAKIN MOTA DE OLIVEIRA
Idade:
41
Data de falecimento:
21/07/2026
Velório:
IGREJA CORAÇAO DE MARIA - BQ EUCALIPTOS
Sepultamento:
CEM. MUN. DE MONTEIRO LOBATO/SP- 21/07/2026 17:00
NEUSA DOMINGOS CUNHA
Idade:
69
Data de falecimento:
21/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 21/07/2026 16:45
DIRCE ALVES MALVÃO
Idade:
80
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CUNHA/CUNHA-SP- 21/07/2026 16:00
ANTONIO DE PADUA CAMARGO TOLEDO
Idade:
79
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 21/07/2026 14:30
EDSON DOMINGOS DE OLIVEIRA
Idade:
67
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 21/07/2026 das 08:30 às 14:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/07/2026 14:30
NATIMORTO (HENRY LUCA DOS SANTOS)
Idade:
0
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/07/2026 14:30
SEBASTIANA MEDEIROS
Idade:
87
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/07/2026 14:00
JOAQUIM GODOI FILHO
Idade:
73
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 21/07/2026 14:00
TUANE COSTA SOUZA
Idade:
30
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 21/07/2026 das 01:00 às 14:00
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 21/07/2026 14:00
MARIA DONIZETTI DE ABREU
Idade:
71
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/07/2026 13:30
ANTONIO CARLOS MATIAS
Idade:
75
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 21/07/2026 das 08:00 às 13:00
Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP- 21/07/2026 13:00
ILZA MARIA DE JESUS
Idade:
56
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 21/07/2026 das 07:00 às 12:00
Sepultamento:
CREM.CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREI/SP- 21/07/2026 12:00
MARCIO THORPE DIAS
Idade:
79
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/07/2026 11:00
RAFAEL VIEIRA CANEDO
Idade:
47
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMIT PORTAL DA SAUDADE/ VOLTA REDONDA RJ- 21/07/2026 11:00
SONIA MARIA DE SOUZA
Idade:
55
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 21/07/2026 10:30
BENEDITA MADALENA DA CONCEIÇÃO
Idade:
67
Data de falecimento:
20/07/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 20/07/2026 das 16:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 21/07/2026 10:00
LUZIA DE LOURDES BARROS MIRANDA
Idade:
94
Data de falecimento:
19/07/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 20/07/2026 das 14:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. DO PEDREGULHO/GUARATINGUETA - SP- 21/07/2026 08:00