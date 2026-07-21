A dívida ativa da Prefeitura de Taubaté atingiu R$ 916 milhões em abril desse ano. A informação foi repassada pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Vivi da Rádio (Republicanos).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A dívida ativa reúne os valores que pessoas físicas e jurídicas devem para a Prefeitura, por deixarem de pagar impostos, taxas e multas. Os contribuintes inscritos na dívida ativa são alvo de medidas como protesto em cartório e execução judicial.