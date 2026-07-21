A Polícia Civil investiga uma suspeita de tortura contra quatro irmãos, de 4, 5, 8 e 10 anos, em uma residência na zona rural de Cunha (SP). O caso chegou à delegacia na última terça-feira (21), após o pai identificar marcas nos corpos dos filhos e ouvir relatos de agressões atribuídas à mãe e ao companheiro dela. As crianças receberam atendimento médico e foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal.

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A ocorrência foi registrada com base no crime de tortura, previsto no artigo 1º da Lei Federal nº 9.455/1997. O enquadramento representa a classificação inicial do boletim de ocorrência e ainda depende da conclusão do inquérito, dos depoimentos e dos laudos periciais.