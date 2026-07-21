21 de julho de 2026
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ASSALTO

Polícia investiga roubo a veículo do Mercado Livre em S.Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Polícia Civil investiga o assalto a um veículo de entregas da empresa Mercado Livre, ocorrido na segunda-feira (20), no bairro Maresias, em São Sebastião.

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Segundo o registro policial, dois homens armados abordaram o motorista, anunciaram o assalto e fugiram levando mercadorias e aparelhos celulares.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Sebastião, que realiza diligências para identificar e localizar os autores.

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