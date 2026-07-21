A Polícia Civil investiga o assalto a um veículo de entregas da empresa Mercado Livre, ocorrido na segunda-feira (20), no bairro Maresias, em São Sebastião.
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Segundo o registro policial, dois homens armados abordaram o motorista, anunciaram o assalto e fugiram levando mercadorias e aparelhos celulares.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Sebastião, que realiza diligências para identificar e localizar os autores.