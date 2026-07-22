22 de julho de 2026
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COMPANHEIRO DETIDO

VÍDEO: PM resgata gestante filipina de cárcere privado em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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SSP-SP
Gestante foi resgatada com o filho na zona norte de São Paulo
Gestante foi resgatada com o filho na zona norte de São Paulo

A Polícia Militar resgatou uma mulher filipina, grávida de cerca de seis meses, e seu filho de quatro anos que eram mantidos em cárcere privado pelo companheiro da vítima, na Zona Norte de São Paulo. A operação foi realizada por equipes do 9º BPM-M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) após denúncia encaminhada ao Disque Denúncia e alertas enviados pela família da vítima.

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Pedido de socorro

A mulher conseguiu entrar em contato com os parentes, que moram nos Estados Unidos, e relatar a situação. Diante do pedido de socorro, a família contratou um advogado no Brasil, que acionou a Polícia Militar e passou as coordenadas do imóvel. No local, os policiais encontraram a mulher e a criança.

Autor do crime

O suspeito, também de nacionalidade filipina, foi detido. Ele não estava na residência no momento da abordagem, retinha o passaporte, o Registro Nacional Migratório e outros documentos da companheira para impedi-la de deixar a casa.

Segundo a polícia, o homem é reincidente e já possui condenação prévia por manter a mesma vítima em cárcere privado em outro estado. Após sair da prisão, ele veio para a capital paulista, voltou a conviver com a mulher e cometeu o mesmo crime.

Acolhimento

Mãe e filho foram acolhidos por equipes da Patrulha SP Mulher Segura e levados à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher. A equipe especializada acompanha o caso para prestar assistência integral às vítimas.

Uma mulher foi encontrada morta com o corpo parcialmente carbonizado e ferimentos no crânio,

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