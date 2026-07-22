A Polícia Militar resgatou uma mulher filipina, grávida de cerca de seis meses, e seu filho de quatro anos que eram mantidos em cárcere privado pelo companheiro da vítima, na Zona Norte de São Paulo. A operação foi realizada por equipes do 9º BPM-M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) após denúncia encaminhada ao Disque Denúncia e alertas enviados pela família da vítima.
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Pedido de socorro
A mulher conseguiu entrar em contato com os parentes, que moram nos Estados Unidos, e relatar a situação. Diante do pedido de socorro, a família contratou um advogado no Brasil, que acionou a Polícia Militar e passou as coordenadas do imóvel. No local, os policiais encontraram a mulher e a criança.
Autor do crime
O suspeito, também de nacionalidade filipina, foi detido. Ele não estava na residência no momento da abordagem, retinha o passaporte, o Registro Nacional Migratório e outros documentos da companheira para impedi-la de deixar a casa.
Segundo a polícia, o homem é reincidente e já possui condenação prévia por manter a mesma vítima em cárcere privado em outro estado. Após sair da prisão, ele veio para a capital paulista, voltou a conviver com a mulher e cometeu o mesmo crime.
Acolhimento
Mãe e filho foram acolhidos por equipes da Patrulha SP Mulher Segura e levados à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher. A equipe especializada acompanha o caso para prestar assistência integral às vítimas.