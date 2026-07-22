22 de julho de 2026
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RECEPTAÇÃO

Procurado pela Justiça de MG é preso em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
TOR prendeu um homem procurado por receptação em Ubatuba
TOR prendeu um homem procurado por receptação em Ubatuba

Um homem foragido da Justiça foi preso durante uma ação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), em Ubatuba. A prisão ocorreu na segunda-feira (20) durante patrulhamento pela Rodovia SP-055.

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A equipe abordou o veículo e, em consulta aos sistemas criminais, constatou que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido em Minas Gerais, pelo crime de receptação. O suspeito também tem antecedentes por uso de documento falso, roubo e furto.

Ele foi conduzido à delegacia local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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