Um homem foragido da Justiça foi preso durante uma ação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), em Ubatuba. A prisão ocorreu na segunda-feira (20) durante patrulhamento pela Rodovia SP-055.

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A equipe abordou o veículo e, em consulta aos sistemas criminais, constatou que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido em Minas Gerais, pelo crime de receptação. O suspeito também tem antecedentes por uso de documento falso, roubo e furto.