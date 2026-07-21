O atacante Micael, do São José, protagonizou um momento inusitado na estreia da Águia do Vale na Copa Paulista. Afinal de contas, momentos antes do jogo, acabou expulso pelo árbitro por urinar na beira do gramado, atrás do banco de reservas do estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, onde o time da região venceu o time da casa por 2 a 1, de virada. Veja aqui o vídeo.

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Como a partida ainda não havia iniciado, foi possível colocar Tchê Tchê no lugar, sem ficar com um homem a menos e sem queimar substituição. No entanto, o atleta expulso já é desfalque certo para sábado (25) quando o São José recebe o EC São Bernardo, às 19h, no primeiro jogo em casa na competição.

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