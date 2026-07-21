O atacante Micael, do São José, protagonizou um momento inusitado na estreia da Águia do Vale na Copa Paulista. Afinal de contas, momentos antes do jogo, acabou expulso pelo árbitro por urinar na beira do gramado, atrás do banco de reservas do estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, onde o time da região venceu o time da casa por 2 a 1, de virada. Veja aqui o vídeo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Como a partida ainda não havia iniciado, foi possível colocar Tchê Tchê no lugar, sem ficar com um homem a menos e sem queimar substituição. No entanto, o atleta expulso já é desfalque certo para sábado (25) quando o São José recebe o EC São Bernardo, às 19h, no primeiro jogo em casa na competição.
Clube faz vídeo bem-humorado e se desculpa
Um depois da expulsão surreal, o São José gravou um vídeo bem-humorado, no Martins Pereira, nesta terça-feira (21) de manhã. Nele, Micael está de costas para o banco, inclinado e com as duas mãos na frente, como se fosse urinar.
Então, alguém pergunta o que “ele estava fazendo”, e aí vira para a câmera, segurando o telefone celular com as duas mãos, na altura da cintura, dizendo que estava ‘pedindo’ desculpas’ para o torcedor do São José e para o clube pela expulsão.
Depois, ainda disse que estava feliz por Tchê Tchê, seu substituto, que fez um dos gols da vitória da Águia. E ainda falou que está ansioso para também fazer o seu primeiro gol pelo São José.
Nas redes sociais, a diretoria da Águia emitiu uma nota explicando a expulsão e também se desculpando pelo ocorrido. Além disso, encarou a situação como um aprendizado.
“Apesar do tom bem-humorado adotado nas redes sociais, o São José Esporte Clube reforça que trata o episódio com seriedade. O clube pediu desculpas pelo ocorrido e encara a situação como aprendizado, destacando que atitudes como essa não condizem com o comportamento esperado em um espaço público. O episódio está superado, e o clube segue concentrado em seus compromissos dentro e fora de campo”, diz o clube.