22 de julho de 2026
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INCÊNDIO

VÍDEO: Bombeiros combatem incêndio em veículo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Veículo ficou destruído pelas chamas
Veículo ficou destruído pelas chamas

Um veículo VW Gol ficou destruído após ser atingido por um incêndio em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (21), na rua Professora Maria José de Oliveira, no bairro Jardim Nova Michigan.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, controlou as chamas e fez o rescaldo, deixando a área em segurança.

Não houve feridos. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas.

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