Um veículo VW Gol ficou destruído após ser atingido por um incêndio em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (21), na rua Professora Maria José de Oliveira, no bairro Jardim Nova Michigan.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, controlou as chamas e fez o rescaldo, deixando a área em segurança.
Não houve feridos. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas.