22 de julho de 2026
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SEGURANÇA PÚBLICA

VÍDEO: Câmera flagra furto a estabelecimento em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Hidrômetro foi furtado em estabelecimento de Caraguatatuba
Hidrômetro foi furtado em estabelecimento de Caraguatatuba

Um estabelecimento comercial no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba, foi alvo de furto na última sexta-feira (17). Segundo um parceiro do local, essa é a 4ª ocorrência em dois meses.

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A loja conta com câmeras de monitoramento que flagraram uma das invasões durante a madrugada. Nas imagens, é possível ver um homem entrando no imóvel, arrancando aparelhos e levando a gaveta do caixa.

Em outra ocasião, o hidrômetro da loja também foi furtado, resultando em um vazamento de água que durou dois dias.

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