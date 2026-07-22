Um estabelecimento comercial no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba, foi alvo de furto na última sexta-feira (17). Segundo um parceiro do local, essa é a 4ª ocorrência em dois meses.

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A loja conta com câmeras de monitoramento que flagraram uma das invasões durante a madrugada. Nas imagens, é possível ver um homem entrando no imóvel, arrancando aparelhos e levando a gaveta do caixa.