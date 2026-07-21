A Prefeitura de Jacareí iniciou os trâmites administrativos para elaborar e publicar o decreto de desapropriação da fábrica da Caoa Chery, que está sem produzir veículos na cidade desde 2022. A medida ocorre após o encerramento do prazo de 12 meses concedido às empresas para apresentarem um plano de retomada das atividades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão foi comunicada por meio de um ofício encaminhado ao presidente do Grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, e ao gerente-geral da Chery International no Brasil, Cláudio Guowei Xu.