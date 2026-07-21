A Prefeitura de Jacareí iniciou os trâmites administrativos para elaborar e publicar o decreto de desapropriação da fábrica da Caoa Chery, que está sem produzir veículos na cidade desde 2022. A medida ocorre após o encerramento do prazo de 12 meses concedido às empresas para apresentarem um plano de retomada das atividades.
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A decisão foi comunicada por meio de um ofício encaminhado ao presidente do Grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, e ao gerente-geral da Chery International no Brasil, Cláudio Guowei Xu.
Segundo a administração municipal, durante o período concedido não foram apresentadas informações objetivas e atualizadas que comprovassem a intenção ou o planejamento para reativar a fábrica.
Procedimentos administrativos
No documento, a Prefeitura ressalta que a publicação do decreto ainda depende da conclusão dos procedimentos administrativos e não significa que o imóvel será imediatamente transferido ao patrimônio do município.
A administração afirma que a medida busca garantir uma função socioeconômica para a área, considerada estratégica para a geração de empregos, atração de investimentos, aumento da arrecadação e fortalecimento da economia local.
Mesmo avançando na desapropriação, a Prefeitura informou que continua aberta ao diálogo. Caso a Caoa Chery apresente uma proposta concreta e consistente para retomar a produção, o município afirma que poderá analisar uma solução negociada.
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Histórico do processo
O processo teve início em 3 de junho de 2025, quando a Prefeitura enviou o primeiro ofício solicitando esclarecimentos sobre o futuro da unidade industrial. A resposta das empresas chegou uma semana depois, mas, segundo o município, sem informações suficientes sobre a retomada das operações.
Em julho do mesmo ano, a administração reforçou o pedido de reunião e informou que estudava encaminhar à Câmara Municipal um projeto para implantar o IPTU Progressivo sobre imóveis industriais considerados subutilizados.
No dia 21 de julho de 2025, a Prefeitura notificou formalmente a Caoa Chery e concedeu prazo inicial de 45 dias para apresentação de um plano de reativação. A pedido das empresas, esse período foi ampliado para 12 meses.
Já em abril de 2026, um novo ofício voltou a cobrar uma manifestação objetiva sobre uma possível solução consensual. O prazo terminou em 20 de julho deste ano, sem que, segundo a Prefeitura, fosse apresentada uma proposta considerada suficiente.
Fábrica está parada desde 2022
A unidade de Jacareí interrompeu a produção em 2022. Na ocasião, a Caoa Chery informou que a paralisação seria temporária para adequar a fábrica à produção de veículos híbridos e elétricos.
Na época, o Sindicato dos Metalúrgicos alertou que cerca de 600 trabalhadores poderiam ser afetados pela suspensão das atividades.
Quatro anos depois, a fábrica permanece fechada e sem previsão oficial para voltar a produzir veículos. Diante da ausência de uma definição, a Prefeitura decidiu avançar com o processo de desapropriação, mantendo, no entanto, a possibilidade de negociação caso as empresas apresentem um projeto concreto para reativar a planta industrial.