Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Jacareí. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (18), após um desentendimento entre ele e a companheira, no bairro Jardim Alvorada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir e, durante o atendimento, a mulher relatou que o homem escondia uma arma de fogo na residência.
Ela não soube indicar o local exato, mas permitiu que a equipe entrasse e fizesse a busca. Os policiais encontraram um revólver da marca Rossi, com numeração suprimida, e oito munições intactas.
O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.