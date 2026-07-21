Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Jacareí. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (18), após um desentendimento entre ele e a companheira, no bairro Jardim Alvorada.

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Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir e, durante o atendimento, a mulher relatou que o homem escondia uma arma de fogo na residência.