21 de julho de 2026
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PORTE ILEGAL

Após denúncia da companheira, homem é preso com arma em Jacareí

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Arma apreendida na residência do casal
Arma apreendida na residência do casal

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Jacareí. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (18), após um desentendimento entre ele e a companheira, no bairro Jardim Alvorada.

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Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir e, durante o atendimento, a mulher relatou que o homem escondia uma arma de fogo na residência.

Ela não soube indicar o local exato, mas permitiu que a equipe entrasse e fizesse a busca. Os policiais encontraram um revólver da marca Rossi, com numeração suprimida, e oito munições intactas.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jacareí, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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