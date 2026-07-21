Um homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor no bairro Lagoa Azul, em Jacareí.

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A prisão ocorreu no domingo (19), quando policiais da Força Tática do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o condutor de uma motocicleta Honda CB 300.