21 de julho de 2026
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PLACA FALSA

Jacareí: Homem é preso com placa de moto adulterada com adesivos

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Homem é preso com placa de moto adulterada com adesivos
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Divulgação
Motocicleta apreendida em Jacareí
Motocicleta apreendida em Jacareí

Um homem foi preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor no bairro Lagoa Azul, em Jacareí.

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A prisão ocorreu no domingo (19), quando policiais da Força Tática do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o condutor de uma motocicleta Honda CB 300.

Durante a verificação, a equipe constatou que a placa era de outra moto do mesmo modelo, registrada em Aparecida, e apresentava adulterações feitas com adesivo sobre uma base metálica. Além disso, a numeração do chassi e do motor estava suprimida.

O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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