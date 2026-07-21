21 de julho de 2026
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RECEPTAÇÃO

CSI alerta e condutor é preso em SJC com carro roubado no RJ

Por Da redaçao | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Carro roubado no Rio de Janeiro é recuperado em São José dos Campos
Carro roubado no Rio de Janeiro é recuperado em São José dos Campos

Um homem foi preso por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (20).

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de que um veículo dublê estava circulando pela cidade. O automóvel foi localizado e abordado na rua das Aleluias, no bairro Jardim das Flores.

A equipe averiguou os sinais identificadores por meio da numeração do chassi e constatou que o automóvel era produto de roubo no estado do Rio de Janeiro e que as placas estavam adulteradas.

O condutor afirmou ter adquirido o veículo de um amigo, mas, diante dos fatos, foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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