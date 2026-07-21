Um homem foi preso por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (20).

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de que um veículo dublê estava circulando pela cidade. O automóvel foi localizado e abordado na rua das Aleluias, no bairro Jardim das Flores.