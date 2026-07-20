A morte do médico Rafael Vieira Canedo, de 47 anos, causou comoção entre familiares e amigos em São José dos Campos. Ele foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20), dentro da piscina de uma residência na Rua Ceramista Roberto Weiss.

Horas após a tragédia, a irmã de Rafael publicou nas redes sociais uma homenagem acompanhada de uma foto feita na piscina no dia anterior, durante a confraternização da família para assistir à final da Copa do Mundo.

Na mensagem, ela relembrou o último encontro com o irmão e deixou uma reflexão sobre a brevidade da vida.