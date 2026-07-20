A morte do médico Rafael Vieira Canedo, de 47 anos, causou comoção entre familiares e amigos em São José dos Campos. Ele foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20), dentro da piscina de uma residência na Rua Ceramista Roberto Weiss.
Horas após a tragédia, a irmã de Rafael publicou nas redes sociais uma homenagem acompanhada de uma foto feita na piscina no dia anterior, durante a confraternização da família para assistir à final da Copa do Mundo.
Na mensagem, ela relembrou o último encontro com o irmão e deixou uma reflexão sobre a brevidade da vida.
“Ontem tirei essa foto. Hoje entregamos você nos braços de Deus, meu irmão. A vida é mesmo um sopro e muda da noite para o dia. Aproveitem o hoje.”
Foto com amigos antes de morte trágica
A publicação ganhou ainda mais impacto por registrar um momento vivido poucas horas antes da morte do médico.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Policial, Rafael permaneceu na área da piscina até aproximadamente 2h, acompanhado do irmão. Depois que o familiar entrou na residência para dormir, o médico teria ficado sozinho no local.
Mulher encontrou o médico na piscina
Na manhã seguinte, a esposa encontrou Rafael submerso e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar. A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 36 minutos, mas o óbito foi constatado no imóvel.
A perícia encontrou duas cadeiras caídas dentro da piscina e uma aliança pertencente à vítima, posteriormente entregue ao pai do médico. Conforme o registro policial, não foram identificadas lesões externas aparentes que indicassem luta corporal ou outro tipo de violência.
O boletim também informa que Rafael fazia uso de medicamentos para emagrecimento, era tabagista e havia consumido bebida alcoólica durante a confraternização.
Corpo foi encaminha ao IML e será cremado
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de exame necroscópico e análises complementares, incluindo o exame toxicológico. O caso foi registrado como morte suspeita e permanece sob investigação da Polícia Civil.
O velório será realizado no Parque das Flores. A cremação está marcada para esta terça-feira (21), às 11h, no Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos.