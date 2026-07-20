20 de julho de 2026
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MORTE

Irmã publica foto feita horas antes da tragédia em piscina de SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Rafael Vieira Canedo, de 47 anos
Rafael Vieira Canedo, de 47 anos

A morte do médico Rafael Vieira Canedo, de 47 anos, causou comoção entre familiares e amigos em São José dos Campos. Ele foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20), dentro da piscina de uma residência na Rua Ceramista Roberto Weiss.

Horas após a tragédia, a irmã de Rafael publicou nas redes sociais uma homenagem acompanhada de uma foto feita na piscina no dia anterior, durante a confraternização da família para assistir à final da Copa do Mundo.

Na mensagem, ela relembrou o último encontro com o irmão e deixou uma reflexão sobre a brevidade da vida.

“Ontem tirei essa foto. Hoje entregamos você nos braços de Deus, meu irmão. A vida é mesmo um sopro e muda da noite para o dia. Aproveitem o hoje.”

Foto com amigos antes de morte trágica 

A publicação ganhou ainda mais impacto por registrar um momento vivido poucas horas antes da morte do médico.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Policial, Rafael permaneceu na área da piscina até aproximadamente 2h, acompanhado do irmão. Depois que o familiar entrou na residência para dormir, o médico teria ficado sozinho no local.

Mulher encontrou o médico na piscina 

Na manhã seguinte, a esposa encontrou Rafael submerso e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar. A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 36 minutos, mas o óbito foi constatado no imóvel.

A perícia encontrou duas cadeiras caídas dentro da piscina e uma aliança pertencente à vítima, posteriormente entregue ao pai do médico. Conforme o registro policial, não foram identificadas lesões externas aparentes que indicassem luta corporal ou outro tipo de violência.

O boletim também informa que Rafael fazia uso de medicamentos para emagrecimento, era tabagista e havia consumido bebida alcoólica durante a confraternização.

Corpo foi encaminha ao IML e será cremado 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de exame necroscópico e análises complementares, incluindo o exame toxicológico. O caso foi registrado como morte suspeita e permanece sob investigação da Polícia Civil.

O velório será realizado no Parque das Flores. A cremação está marcada para esta terça-feira (21), às 11h, no Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos.

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