A morte de Tuane Costa Souza, de 30 anos, gerou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e clientes em São José dos Campos. Gerente da unidade do restaurante Eat Asia, no shopping Vale Sul, ela faleceu nesta segunda-feira (20). A causa da morte não foi divulgada oficialmente.
Em uma emocionante homenagem publicada nas redes sociais, o restaurante destacou a importância de Tuane para a equipe, lembrando não apenas sua atuação profissional, mas também o carinho que conquistou no dia a dia.
"Há pessoas que passam pelas nossas vidas e deixam marcas que o tempo jamais apaga. A Tuane foi uma delas. Nossa gerente no Eat Asia SJC, mas acima de tudo, uma amiga, guerreira e profissional brilhante que todos nós amávamos ter por perto. Sua dedicação e competência eram admiráveis, e sua alegria era o combustível da nossa equipe", escreveu a empresa.
Homenagem causou comoção em amigos
A publicação recebeu dezenas de mensagens de despedida. Amigos e colegas descreveram Tuane como uma mulher alegre, dedicada e acolhedora.
"Só quem conheceu sabe o quanto ela era linda, doce e feliz. Que Deus a receba de braços abertos e conforte toda a família", escreveu uma amiga.
Outra mensagem destacou: "Tuane, mulher guerreira, cheia de alegria e dedicação. Gratidão eterna por tudo aquilo que foi feito. Obrigada por tudo, Tutu."
Também houve homenagens de antigos colegas de trabalho e amigos de infância, que relembraram momentos vividos ao lado dela e lamentaram a partida precoce.
Diagnóstico de câncer neste ano
Em março deste ano, Tuane revelou nas redes sociais que enfrentava um tratamento contra um câncer. Inicialmente, ela contou ter recebido o diagnóstico de leucemia aguda após passar mal no fim de janeiro. Posteriormente, novos exames identificaram que se tratava de linfomas leucêmicos, um tipo de câncer que afetava sua corrente sanguínea e o sistema nervoso.
Na ocasião, ela tranquilizou amigos e seguidores, agradecendo pelas orações e pelas doações de sangue recebidas durante o tratamento.
Em uma das publicações, escreveu:
"Quis vir aqui tranquilizar e agradecer a cada um que está torcendo e rezando por mim. Que Deus abençoe sempre vocês. Já já estarei 100% para comemorarmos, tomarmos um bom café e comer um delicioso docinho."
A mensagem emocionou seguidores, que continuaram acompanhando sua luta nos últimos meses.
O velório de Tuane acontece na Sala 5 da Urbam, em São José dos Campos, com início às 23h desta segunda-feira (20). O sepultamento está marcado para as 16h desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo.