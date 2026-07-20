A morte de Tuane Costa Souza, de 30 anos, gerou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e clientes em São José dos Campos. Gerente da unidade do restaurante Eat Asia, no shopping Vale Sul, ela faleceu nesta segunda-feira (20). A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Em uma emocionante homenagem publicada nas redes sociais, o restaurante destacou a importância de Tuane para a equipe, lembrando não apenas sua atuação profissional, mas também o carinho que conquistou no dia a dia.

"Há pessoas que passam pelas nossas vidas e deixam marcas que o tempo jamais apaga. A Tuane foi uma delas. Nossa gerente no Eat Asia SJC, mas acima de tudo, uma amiga, guerreira e profissional brilhante que todos nós amávamos ter por perto. Sua dedicação e competência eram admiráveis, e sua alegria era o combustível da nossa equipe", escreveu a empresa.

Homenagem causou comoção em amigos