Três integrantes da mesma família foram encontrados mortos dentro de uma residência na sexta-feira (17). As circunstâncias das mortes são investigadas pela Polícia Civil, que trabalha com diferentes linhas de apuração para esclarecer o caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os corpos de Francisco Jolvino da Silva, Maria de Fátima de Oliveira Silva e Raniele Oliveira Silva, identificados como pai, mãe e filha, foram localizados em uma casa no Projeto N-10, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.