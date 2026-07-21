Três integrantes da mesma família foram encontrados mortos dentro de uma residência na sexta-feira (17). As circunstâncias das mortes são investigadas pela Polícia Civil, que trabalha com diferentes linhas de apuração para esclarecer o caso.
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Os corpos de Francisco Jolvino da Silva, Maria de Fátima de Oliveira Silva e Raniele Oliveira Silva, identificados como pai, mãe e filha, foram localizados em uma casa no Projeto N-10, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.
De acordo com informações preliminares, as duas mulheres apresentavam lesões compatíveis com ferimentos provocados por arma branca. No entanto, a confirmação da causa das mortes dependerá dos laudos da perícia.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, familiares acionaram a corporação após diversas tentativas de contato por telefone sem sucesso. Um parente foi até o imóvel e, ao subir no telhado da residência, conseguiu visualizar os corpos no interior da casa, acionando as autoridades.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Conforme a Polícia Civil, a principal linha de investigação considera a hipótese de duplo feminicídio seguido de suicídio, mas outras possibilidades não foram descartadas. O caso segue sob investigação, e a polícia busca esclarecer a dinâmica, a motivação e as circunstâncias das mortes.