Um recém-nascido que havia sido declarado morto voltou a apresentar sinais vitais cerca de duas horas após a constatação do óbito. O bebê recebeu atendimento imediato da equipe médica, foi encaminhado novamente para cuidados intensivos e, posteriormente, transferido para uma unidade hospitalar especializada.

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O caso ocorreu na Santa Casa de Rio Claro, no interior de São Paulo. Em nota, o hospital classificou o episódio como um dos mais inexplicáveis de sua história e informou que, para muitos profissionais e familiares, o acontecimento foi encarado como um verdadeiro milagre.