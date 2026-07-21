Um recém-nascido que havia sido declarado morto voltou a apresentar sinais vitais cerca de duas horas após a constatação do óbito. O bebê recebeu atendimento imediato da equipe médica, foi encaminhado novamente para cuidados intensivos e, posteriormente, transferido para uma unidade hospitalar especializada.
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O caso ocorreu na Santa Casa de Rio Claro, no interior de São Paulo. Em nota, o hospital classificou o episódio como um dos mais inexplicáveis de sua história e informou que, para muitos profissionais e familiares, o acontecimento foi encarado como um verdadeiro milagre.
Segundo a instituição, o menino, identificado pelas iniciais N.G.C.S., nasceu em 15 de junho de 2026 e precisou ser internado naUTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal logo após o parto. O recém-nascido apresentava um quadro clínico que exigia uma cirurgia em um hospital de referência, cujo nome não foi divulgado.
Após cerca de um mês de internação, na última quarta-feira (15), o estado de saúde do bebê se agravou e ele foi declarado morto pela equipe médica. Em seguida, o corpo foi encaminhado para outro setor do hospital, onde aguardava a chegada da funerária contratada pela família.
Foi durante esse procedimento que um funcionário da funerária percebeu sinais vitais no recém-nascido e alertou imediatamente os profissionais da Santa Casa. A equipe médica retomou o atendimento de emergência e estabilizou o bebê antes de providenciar sua transferência para uma unidade especializada.
O hospital não divulgou novos detalhes sobre o estado de saúde da criança nem informou se será instaurada uma investigação para apurar as circunstâncias da declaração de óbito.