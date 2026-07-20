Moradores de diferentes regiões de São José dos Campos começaram a relatar falta de água e baixa pressão no abastecimento nesta segunda-feira (20), após a Sabesp antecipar a substituição de três válvulas no sistema de captação de água bruta do município.

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Segundo a companhia, a intervenção foi iniciada para resolver de forma definitiva um problema antigo na estrutura. O serviço, porém, pode afetar o fornecimento em até 70% da cidade. A previsão é de que o abastecimento seja retomado gradualmente ao longo de quarta-feira (22).

Moradores começam a relatar falta de abastecimento