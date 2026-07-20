Moradores de diferentes regiões de São José dos Campos começaram a relatar falta de água e baixa pressão no abastecimento nesta segunda-feira (20), após a Sabesp antecipar a substituição de três válvulas no sistema de captação de água bruta do município.
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Segundo a companhia, a intervenção foi iniciada para resolver de forma definitiva um problema antigo na estrutura. O serviço, porém, pode afetar o fornecimento em até 70% da cidade. A previsão é de que o abastecimento seja retomado gradualmente ao longo de quarta-feira (22).
Moradores começam a relatar falta de abastecimento
Relatos compartilhados por moradores apontam interrupções no Jardim Paulista, Recanto Caeté, região central e Jardim Satélite. No Jardim Cruzeiro do Sul, na zona sul, a queixa é de água chegando com pouca pressão. Também há registros de desabastecimento em bairros da zona norte.
Diante do risco de agravamento da situação, condomínios começaram a orientar os moradores a reduzir o consumo. Em um prédio no Jardim Aquarius, a administração pediu que os condôminos não armazenassem água em baldes e reservassem apenas o necessário para beber.
A mensagem também recomendou evitar o uso de máquinas de lavar roupas e louças durante a terça e a quarta-feira.
Sabesp diz ter colocado profissionais e caminhões-pipa
A Sabesp informou que mobilizou cerca de 50 profissionais e caminhões-pipa para dar suporte à operação. Durante o período de manutenção, a orientação é priorizar o consumo essencial, diminuir o tempo de banho e adiar atividades como lavagem de carros, calçadas e irrigação de jardins.
A companhia afirma ainda que imóveis com caixa-d’água com capacidade para pelo menos 24 horas de consumo devem sentir menos os efeitos da interrupção.
Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Sabesp pelo telefone 0800 055 0195, pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pelos canais digitais da empresa.