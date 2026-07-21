A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte de uma bebê de 10 meses e indiciou duas pessoas pelo caso. Entre os indiciados estão a mãe da criança, de 29 anos, e um homem de 26 anos. Um terceiro investigado não foi responsabilizado após a análise das provas.

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O caso ocorreu em Fortaleza, onde a bebê Helena morreu por asfixia no dia 13 de julho. O inquérito foi finalizado na última sexta-feira (17), conforme informou a Polícia Civil do Estado do Ceará.