A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava a morte de uma bebê de 10 meses e indiciou duas pessoas pelo caso. Entre os indiciados estão a mãe da criança, de 29 anos, e um homem de 26 anos. Um terceiro investigado não foi responsabilizado após a análise das provas.
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O caso ocorreu em Fortaleza, onde a bebê Helena morreu por asfixia no dia 13 de julho. O inquérito foi finalizado na última sexta-feira (17), conforme informou a Polícia Civil do Estado do Ceará.
Segundo a investigação, o homem de 26 anos foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já a mãe da criança responderá por homicídio culposo comissivo por omissão, por suposta omissão que, de acordo com a polícia, contribuiu para o resultado da morte.
O terceiro investigado, um homem de 22 anos apontado como conhecido da mãe da bebê, chegou a ser preso durante as investigações, mas não foi indiciado. De acordo com a Polícia Civil, os elementos reunidos no inquérito não justificaram sua responsabilização criminal.
Em nota, a corporação confirmou a conclusão das investigações e informou que o procedimento foi encaminhado com o indiciamento dos dois suspeitos. A defesa dos investigados não havia se manifestado sobre o caso até a publicação das informações.