Um incêndio atingiu uma residência de dois pavimentos na madrugada desta segunda-feira (20), destruindo completamente o andar superior do imóvel. Após o controle das chamas, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada intacta em meio aos escombros, chamando a atenção de moradores e equipes que atuaram na ocorrência.

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O caso aconteceu na Rua Luigi Tormen, no bairro São Cristóvão, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O fogo ficou concentrado no pavimento superior da casa e provocou prejuízos materiais significativos.