20 de julho de 2026
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VÍDEO: após incêndio, imagem de Nossa Senhora é achada intacta

Por Da Redação | Erechim (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Após incêndio, imagem de Nossa Senhora é achada intacta
Após incêndio, imagem de Nossa Senhora é achada intacta

Um incêndio atingiu uma residência de dois pavimentos na madrugada desta segunda-feira (20), destruindo completamente o andar superior do imóvel. Após o controle das chamas, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada intacta em meio aos escombros, chamando a atenção de moradores e equipes que atuaram na ocorrência.

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O caso aconteceu na Rua Luigi Tormen, no bairro São Cristóvão, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O fogo ficou concentrado no pavimento superior da casa e provocou prejuízos materiais significativos.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio antes que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos. Apesar dos danos causados à residência, ninguém ficou ferido.

Durante o trabalho de rescaldo, os bombeiros localizaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida sem danos aparentes, mesmo após o incêndio que destruiu grande parte do andar superior da casa. A cena emocionou moradores que acompanhavam a ocorrência. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

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