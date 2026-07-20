O vereador Odeilton Neno da Costa (PT), de 47 anos, morreu na noite de domingo (19) após não resistir às complicações provocadas por cerca de 2.000 picadas de abelhas. O parlamentar estava internado desde a última sexta-feira, quando foi atacado por um enxame durante uma atividade de trabalho.

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O incidente aconteceu na zona rural de Regeneração, no interior do Piauí. Segundo relatos de familiares e amigos, Odeilton realizava a medição de um terreno quando foi surpreendido pelo enxame e recebeu centenas de picadas.