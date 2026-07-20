O vereador Odeilton Neno da Costa (PT), de 47 anos, morreu na noite de domingo (19) após não resistir às complicações provocadas por cerca de 2.000 picadas de abelhas. O parlamentar estava internado desde a última sexta-feira, quando foi atacado por um enxame durante uma atividade de trabalho.
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O incidente aconteceu na zona rural de Regeneração, no interior do Piauí. Segundo relatos de familiares e amigos, Odeilton realizava a medição de um terreno quando foi surpreendido pelo enxame e recebeu centenas de picadas.
Após o ataque, o vereador foi socorrido e encaminhado inicialmente para atendimento médico. Devido à gravidade do quadro, acabou transferido para o Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina, onde permaneceu internado.
De acordo com pessoas próximas, o estado de saúde apresentou uma leve melhora no sábado. No entanto, no domingo, o quadro clínico voltou a se agravar. O vereador sofreu paradas cardíacas e morreu no fim do dia.
A morte foi confirmada por familiares e amigos, além de provocar manifestações de pesar do Partido dos Trabalhadores (PT), da Prefeitura de Regeneração e da Câmara Municipal. Em nota, os órgãos destacaram a trajetória do parlamentar, lembrando sua atuação como professor, fiscal de tributos e vereador, ressaltando os serviços prestados ao município.
O corpo será velado nesta segunda-feira (20) na Câmara Municipal de Regeneração. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Municipal São José.