A Polícia Civil concluiu que um empresário de 31 anos, Marcelo Magalhães de Almeida, foi vítima de uma emboscada que terminou em sequestro, tortura e assassinato. As investigações apontam que o crime foi premeditado e, neste momento, os trabalhos estão concentrados na localização do corpo da vítima. Três suspeitos foram presos.

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O caso aconteceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Entre os presos está um homem de 28 anos que, segundo a investigação, era um dos melhores amigos do empresário e teria atraído a vítima para o local onde ocorreu o sequestro.