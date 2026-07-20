A Polícia Civil concluiu que um empresário de 31 anos, Marcelo Magalhães de Almeida, foi vítima de uma emboscada que terminou em sequestro, tortura e assassinato. As investigações apontam que o crime foi premeditado e, neste momento, os trabalhos estão concentrados na localização do corpo da vítima. Três suspeitos foram presos.
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O caso aconteceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Entre os presos está um homem de 28 anos que, segundo a investigação, era um dos melhores amigos do empresário e teria atraído a vítima para o local onde ocorreu o sequestro.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou que marcou um encontro com o empresário para facilitar a ação do grupo criminoso. Após ser rendida, a vítima foi levada para um cativeiro, onde teria sido torturada.
Ainda conforme as investigações, o empresário foi obrigado a realizar uma transferência bancária de aproximadamente R$ 3,5 mil para os criminosos durante o período em que permaneceu sob poder dos suspeitos.
Além do amigo da vítima, outros dois homens, de 27 e 23 anos, também foram presos por suspeita de participação no crime. A Polícia Civil prossegue com as diligências para localizar o corpo do empresário e esclarecer todos os detalhes da ocorrência.