Um casal foi encontrado morto após sair para pescar, em um caso que mobiliza as autoridades e está sendo investigado. A polícia foi acionada depois de receber um chamado informando um possível incidente envolvendo animais selvagens na região.

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O caso ocorreu nas proximidades do Lago McTavish, na província de Saskatchewan, no Canadá. A morte de Jay MacDonald e Deb MacDonald foi confirmada na quinta-feira (17) pelo Ministério da Segurança Comunitária.