Um casal foi encontrado morto após sair para pescar, em um caso que mobiliza as autoridades e está sendo investigado. A polícia foi acionada depois de receber um chamado informando um possível incidente envolvendo animais selvagens na região.
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O caso ocorreu nas proximidades do Lago McTavish, na província de Saskatchewan, no Canadá. A morte de Jay MacDonald e Deb MacDonald foi confirmada na quinta-feira (17) pelo Ministério da Segurança Comunitária.
De acordo com a Polícia Montada Real Canadense, os agentes foram chamados na quarta-feira (16) para atender a uma ocorrência relacionada a um possível ataque de animal selvagem. Durante as buscas iniciais, o corpo de Jay MacDonald foi encontrado próximo à margem do lago.
Como Deb MacDonald não foi localizada na primeira operação, as equipes retornaram ao local no dia seguinte e encontraram o corpo da mulher. A informação foi confirmada por Donjames LeBlanc, irmão da vítima, em entrevista à emissora CBC News.
As autoridades canadenses não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias das mortes e seguem investigando o caso para esclarecer o que aconteceu.